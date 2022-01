Polska w budowie: TOP 35 najbardziej wyczekiwanych inwestycji, o których pisaliśmy w 2021 r.

W 2021 roku pisaliśmy o wielu spektakularnych inwestycjach. Niektóre z nich są już na półmetku, inne zostaną oddane do użytku w najbliższych miesiącach, na rozpoczęcie innych wciąż czekamy. Wytypowaliśmy subiektywne zestawienie najbardziej wyczekiwanych.

Wieżowiec Varso Tower w Warszawie

Wieżowiec jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy. Lokalizacja przy dworcu Warszawa Centralna zapewnia szeroką ofertę transportu publicznego dostępną w odległości zaledwie krótkiego spaceru.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Po ukończeniu budowy w 2022 roku, do odwiedzin w Varso Tower zachęci pełne zieleni lobby, na którego ścianach znajdzie się ręcznie wykonana mozaika. Stamtąd, dwie przeszklone windy zabiorą pasażerów z prędkością 8 m/s na szczyt wieżowca, gdzie będzie można podziwiać panoramę miasta.

Dwa tarasy widokowe – jedne z najwyższych w Europie – znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230 metrów, czyli nawet dwukrotnie wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki. Na piętrach od 46. do 48. otwarta zostanie również restauracja z widokiem na Warszawę.

Żurawie na Młodym Mieście w Gdańsku

Na terenie Młodego Miasta w Gdańsku, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności powstanie wielofunkcyjna inwestycja o nazwie nawiązujacej do żurawi dźwigowych Stoczni Gdańskiej. Za projekt odpowiedzialny jest profesor Rainer Mahlamäki, światowej sławy architekt z Finlandii oraz autor wielokrotnie nagradzanego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wielofunkcyjny kompleks firmy YIT powstanie na 1,5-hektarowej działce, otoczonej ulicami Nowomiejską, Popiełuszki i Jaracza. Obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ponad 40 500 m2 stworzą: 243 mieszkania, 156 mikroapartamentów, a także biurowiec oferujący 23 000 m2 powierzchni najmu. Na parterze każdego budynku będą działały lokale handlowo-usługowe. Całość dopełnią atrakcyjne przestrzenie prywatne i publiczne.

– Tereny postoczniowe mają dla mieszkańców Gdańska bardzo duże znaczenie. Patrząc na ten budynek, muszą mieć poczucie, że on jest integralną częścią tych terenów, że pasuje do otoczenia. Tworząc projekt dla YIT, inspirowałem się takimi elementami lokalnej architektury, jak czerwona cegła czy okna z drewnianymi i metalowymi framugami. Słuchałem odgłosów życia portowego i czytałem książki o historii Gdańska. Wszedłem też na dach Europejskiego Centrum Solidarności, aby obejrzeć panoramę tej części miasta. Zobaczyłem wtedy ten teren w całej okazałości i zrozumiałem, jakie piękno i siła kryją się w postoczniowej zabudowie. To wszystko stanowiło dla mnie ogromną inspirację – wyjaśnia profesor Rainer Mahlamäki.