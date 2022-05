Polski deweloper, który nie boi się drewna

Biurowiec z drewna? Na Śląsku powstał pierwszy drewniany, trzykondygnacyjny budynek biurowy, a 19 maja 2022 nastąpi jego uroczyste otwarcie. Biurowiec Wood Core House został wzniesiony w technologii modułowych konstrukcji szkieletowych Wood Pack - konstrukcji gotowych do montażu, które mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, w segmencie użyteczności publicznej i branży usługowej.

Od kilku dekad drewno zyskuje na popularności jako materiał konstrukcyjny budynków. Jednak w Polsce wciąż wykorzystywanie drewna do wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych czy biurowo-usługowych nie jest zbyt popularne. Obecnie nasze miasta to nadal połączenie betonu, stali, szkła.

Z czego to wynika? W czym tkwi problem? Przyczyn jest wiele. Jedną z nich są obawy o wytrzymałość drewnianych konstrukcji. Nie było bowiem do tej pory systemu, który byłby w pełni sprawdzony i który dawałby możliwość konstruowania budynków z drewna wyższych niż 3 kondygnacje. To się jednak zmieniło. W ciągu ostatnich lat poczyniono ogromny postęp technologiczny, aby przekroczyć granice, obalić mity i stereotypy na temat budownictwa drewnianego.

W Szwecji powstaje 20-piętrowy wieżowiec z drewna. W krajach skandynawskich, w których panuje surowy klimat i trudne warunki pogodowe, budownictwo drewniane wpisało się na stałe w architekturę krajobrazu. Kraje te przodują pod względem liczby nowo powstających budynków w szkielecie drewnianym, ponieważ badania i rozwój technologii udowodniły dużo lepsze parametry drewna - cieplne, izolacyjne czy bezpieczeństwa przeciwogniowego.

Analogicznie jest w konstrukcjach Wood Pack. - Budownictwo modułowe nie jest niczym nowym. Wyjątkową natomiast jest nasza ambicja wprowadzenia do przestrzeni miejskich drewnianych, wielokondygnacyjnych konstrukcji. Nie musimy sięgać po zagraniczne rozwiązania, mamy technologię gruntownie opracowaną i przetestowaną na Politechnice Śląskiej, pozwalającą budować szybko, bezpiecznie i ekologicznie. – mówi Radosław Bańkowski, współtwórca systemu i Dyrektor Handlowy Wood Core House.

Drewniane konstrukcje budynków - jak to działa?

Moduły powstają w laboratoryjnych warunkach, na stołach produkcyjnych wykonanych według autorskiego projektu. Ich wymiary charakteryzują się dokładnością wykonania co do milimetra. Wyróżnikiem tej technologii jest przede wszystkim wytrzymałość potwierdzona doskonałymi wynikami, a także dostępność, łatwość jej montażu. Krótki czas prefabrykacji, bazowanie na powtarzalnych modułach wytworzonych wcześniej i składowanych w magazynie, pozwala skompletować konstrukcję pod zamówienie w zaledwie kilka dni

Badania i testy wytrzymałościowe systemu Wood Core House pozwalają na wznoszenie obiektów nawet do 9 kondygnacji. Skąd ta pewność? Potwierdzona badaniami i certyfikatami przeprowadzonymi przez niezależne jednostki i instytucje badawcze. M.in.: REI 90, REI 120, NRO i CE.

Spółka współpracuje z Politechniką Śląską, badając wytrzymałość zarówno pojedynczych elementów, fragmentów ścian, ścian ze stropem, jak i całej konstrukcji. Otrzymane wyniki pokazują, że konstrukcja wytrzymuje 6-cio krotnie większe obciążenia niż wymagają obowiązujące normy krajowe i europejskie.

Drewniane biurowce - będzie ich więcej

Pod koniec tego roku w Jaworznie powstanie czterokondygnacyjny blok o konstrukcji drewnianej Wood Core House.

- I to nie będzie nasze ostatnie słowo. W planach mamy kolejne konstrukcje biurowców i bloków, najpierw 6- kondygnacyjnych, następnie 8- kondygnacyjnych – dodaje Radosław Bańkowski.

- W budowaniu z modułów z litego drewna najbardziej fascynuje nas to, że z jednej strony drewno jest materiałem naturalnym, wytrzymałym i przyjaznym dla człowieka, a z drugiej strony zaawansowany technologicznie proces tworzenia przez nas drewnianych modułów jest trwały, sprawdzony i wielokrotnie przekracza obowiązujące normy bezpieczeństwa – podsumowuje Bańkowski.