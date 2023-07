Polski deweloper wybuduje 13-piętrowy budynek z prefabrykatów w centrum Seattle

Od 2017 r. Seattle odnotowuje wzrost populacji, co wpływa na duże potrzeby mieszkaniowe. Z pomocą przychodzi... Cavatina, która chce wybudować w centrum miasta 13-piętrowy apartamentowiec.

W ostatnich latach dynamicznie rozwijający się sektor technologiczny w Seattle, z firmami takimi jak Amazon i Microsoft mającymi tu swoje siedziby, przyczynił się do wzmocnienia gospodarki i przyciągnął wielu młodych profesjonalistów do tego regionu.

Seattle jest postrzegane jako dobre miejsce do życia, a ograniczona dostępność gruntów pod nową zabudowę przyczyniła się do konkurencyjnego rynku mieszkaniowego. Dodatkowo, zwiększająca się gęstość zaludnienia w mieście i ograniczona przestrzeń do ekspansji spowodowały tendencję do urbanizacji – coraz więcej osób szuka mieszkań w pobliżu centrum miasta i jego udogodnień. To zwiększyło zapotrzebowanie na budownictwo wielomieszkaniowe w centrum miasta i przyległych dzielnicach. Widzimy wielki potencjał do wykorzystania naszego doświadczenia i siły polskiego przemysłu modułowego w tym obszarze. Nasz projekt będzie zlokalizowany przy skrzyżowaniu 2nd i Clay Street w Belltown – najgęściej zaludnionej dzielnicy w Seattle - mówi Bartłomiej Wentlandt, prezes zarządu Cavare S.A., Grupa Cavatina.