Polski kampus Uniwersytetu Coventry gotowy lada miesiąc. Bryła projektu APA Wojciechowski

We wrześniu nowa filia Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu w Polsce będzie gotowa na przyjęcie pierwszych studentów, z zastrzeżeniem zniesienia przez polski rząd restrykcji związanych z COVID-19. Za projekt odpowiada pracownia APA Wojciechowski, zaś wykonawcą prac jest firma Skanska.

Wrocławski kampus zajmuje dwa piętra w kompleksie Centrum Południe realizowanym przez Skanska. Wykonawcy realizujący prace na rzecz uniwersytetu, w tym firma Skanska, dokładają starań, aby wyposażyć budynek kampusu, a personel zatrudniony na miejscu przestrzega wszystkich wymaganych środków bezpieczeństwa. Testy odbioru oraz oddanie budynku zaplanowano na lato.

- Otwarcie wrocławskiej filii Uniwersytet Coventry przebiega zgodnie z planem i odbędzie we wrześniu tego roku. Cieszę się, że nasi wykonawcy kontynuują prace zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa, aby przygotować kampus na przyjęcie pierwszych studentów.Oferujemy szereg ciekawych kierunków studiów, na których nauczanie jest prowadzone w elastyczny i przyjazny sposób z uwzględnieniem potrzeb studentów. Naszym celem jest oferowanie studentom nauczania z myślą o ich przyszłej karierze zawodowej, tj. przekazywanie tradycyjnie akademickiej wiedzy przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju kariery zawodowej - mówi John Dishman, prorektor Uniwersytetu Coventry oraz dyrektor generalny Grupy Uniwersytetu Coventry.

- Kontynuujemy prace aranżacyjne na potrzeby Uniwersytetu Coventry, aby zgodnie z harmonogramem otworzyć wspaniałą przestrzeń dla studentów we Wrocławiu. Jest to nasz pierwszy projekt polegający na adaptacji powierzchni biurowej do celów akademickich, który prowadzimy również w wyjątkowych okolicznościach wywołanych pandemią COVID-19. Jesteśmy przekonani, że w wyniku tego projektu powstanie wyjątkowe połączenie przyjaznych i nowoczesnych przestrzeni dostosowanych do nowych sposobów pracy i nauki po COVID-19 - mówi Anna Życińska-Wójcik, dyrektor projektu w firmie Skanska, odpowiedzialna za projekt kompleksu biurowego Centrum Południe.

W pierwszym roku działalności kampus we Wrocławiu przyjmie około 160 studentów, a ambitne plany uczelni na przyszłość mówią o zwiększeniu liczby studentów oraz rozszerzeniu oferty kierunków. Informacje na temat rekrutacji i oferowanych kierunków studiów dostępne są na stronie internetowej uniwersytetu.