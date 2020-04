Polski startup stworzył tani i ekologiczny dom prefabrykowany, który można postawić bez pozwolenia w dwa dni.

Całoroczny, ekologiczny dom, który generuje więcej energii niż zużywa to projekt polskiego startupu Solace House. W założeniu miał to być projekt domu dla każdego. Wszystko, co niezbędne do jego stworzenia jest dostarczane przyszłemu właścicielowi w jednym kontenerze. Całość wykonana jest z drewna, a w wersji plusenergetycznej na dachu przewidziane są panele fotowoltaiczne, które sprawiają, że dom jest całkowicie samowystarczalny energetycznie.

- Naszą ideą ma być najtańszy w Europie budynek mieszkalny wysokiej jakości, bezemisyjny, neutralny węglowo, plus energetyczny i samowystarczalny, będący w 80 proc. gotowy do recyklingu – mówił Piotr Pokorski, jeden z założycieli firmy.

Całoroczny dom można postawić bez pozwolenia na budowę w zaledwie trzy dni. Rozwiązanie jest kombinacją efektywnej termoizolacji, odpowiednich urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz konstrukcji płytowej nowego typu. Jeden model budynku, a co za tym idzie – zestaw powtarzalnych elementów sprawiają, że jest on szybki i tani w produkcji.

