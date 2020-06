Polskie budownictwo certyfikacją stoi

Certyfikacja obiektów biurowych w Polsce nie zwalnia tempa. Sektor office jest liderem i wzorem do naśladowania w kwestii stosowania się do wyśrubowanych norm – z udziałem przeszło 61 proc. w ogólnej liczbie certyfikatów. Jako kraj możemy się zatem pochwalić nie tylko projektami z oceną "Outstanding", ale też i gronem firm wyspecjalizowanych w realizacji wymogów takich międzynarodowych standardów, jak BREEAM, LEED czy WELL.

Kolejny rok z rzędu Polska przewodzi w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem rozwoju zrównoważonego budownictwa. Wg. najnowszego raportu PLGBC, porównującego dane z 14 państw, w Polsce znajduje się aż 51 proc. certyfikowanych środowiskowo obiektów regionu. Na przestrzeni marzec 2019 – marzec 2020, zwiększyliśmy powierzchnie z certyfikatem o 3 mln mkw. do ponad 17 mln mkw.

Jednym ze zrównoważonych budynków ukończonych w 2019 r. przez inwestora AFI EUROPE w Krakowie jest V.Offices. Już na etapie projektowania otrzymał on certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie ‘Outstanding’ w kategorii International New Construction. Za projekt architektoniczny budynku odpowiedzialna była firma Iliard Architecture & Project Management z siedzibą w Krakowie z udziałem Sweco Consulting w zakresie certyfikacji BREEAM. A za wykonanie wnętrz – Tétris.



- Proces budowy i certyfikacji obiektu spełniającego oczekiwania, jeżeli chodzi o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, to zdecydowanie wysiłek wart zachodu. Jesteśmy dumni z tego, że V.Offices otrzymało ocenę "Outstanding" i zależy nam na tym aby sposób dalszego użytkowania tej przestrzeni był zgodny z wymogami certyfikacji. Na szczęście świadomość na rynku jest coraz większa i najemcy chcą rezydować w takich właśnie obiektach - mówi Sebastian Kieć, prezes zarządu AFI EUROPE Poland.

Dlatego dla swoich najemców, inwestor przygotował dokument zbierający wymagania co do prac wykończeniowych i instalacji, aby ułatwić im dostosowanie się do wytycznych certyfikacji BREEAM.

„Zielony najem” – wyzwanie w słusznej sprawie



Praca w "zielonym", zdrowym budynku to poczucie większego komfortu i bezpieczeństwa dla pracowników. Dla pracodawców oznacza to z jednej strony podpisanie się pod pozytywnym trendem zdrowszego budownictwa, a z drugiej strony – sprostanie w swoim biurze wymogom certyfikacji.



- Realizacja prac we wnętrzach w budynku takim jak V.Offices wymaga dużej dbałości zarówno w kwestii wykorzystania odpowiednich materiałów, spełniających kryteria certyfikacji, jak w kwestii procesu zarządzania działaniami sprawdzonych podwykonawców. Nie ma tu miejsca na ustępstwa i eksperymentowanie. Mając za sobą doświadczenie bardzo licznych realizacji w budynkach certyfikowanych, dokładnie wiemy, jak zaplanować każdy z elementów fit-outu uwzględniając parametry wydajności stosowanych rozwiązań - mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Tétris. - Parametry certyfikatów ewoluują w czasie, dlatego należy tu cały czas trzymać rękę na pulsie i wprowadzać zmiany zgodne z wymogami. Prowadząc ciągle tego typu realizacje my jesteśmy stale na bieżąco.

Wyniki raportu PLGBC nie pozostawiają wątpliwości, że nie ma dziś odwrotu od coraz mocniejszej koncentracji na zrównoważonym budownictwie i eksploatacji przestrzeni. Certyfikacja budynków nie jest celem samym w sobie, ale potwierdzeniem, że dany obiekt spełnia określone parametry. Chociaż proces powstawania takiego budynku i jego weryfikacji wydaje się dość skomplikowany, to przykład V.Offices pokazuje szereg wypracowanych sposobów na jego usprawnienie. Konsekwencja, dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, sprawdzeni wykonawcy – to klucz do sukcesu każdego projektu.