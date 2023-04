Polskie miasta potrzebują rewitalizacji

Dziś rewitalizacja wiąże się z zaangażowaniem społeczeństwa. Odchodzi się od procesów typowo infrastrukturalnych, bo chodzi o kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskiej. Polska zaś potrzebuje więcej projektów rewitalizacyjnych, bo miasta mają morze potrzeb. Czy znajdą się na to fundusze?

Polska zaczęła uczestniczyć w europejskiej debacie dotyczącej rewitalizacji miast dopiero w latach 90. XX wieku. Wówczas niewiele miast w Polsce prowadziło programy rewitalizacji. Już na początku tego okresu rozpoczęły się działania m.in. w Krakowie. Miały one w tym czasie charakter pionierski. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rewitalizacja nabrała nowego znaczenia i tempa. Nastąpił prawdziwy boom na rewitalizację. Co doprowadziło do uchwalenia w Polsce Ustawy o rewitalizacji w 2015 r. Obecnie działania rewitalizacyjne realizuje 60 proc. gmin w Polsce. To 30 lat polskiego doświadczenia w projektach rewitalizacyjnych.

Jeśli rewitalizować to tylko kompleksowo

Dziś rewitalizacja wiąże się z zaangażowaniem społeczeństwa. Odchodzimy od procesów typowo infrastrukturalnych poprzez całą kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskiej. Co ważne zarówno zaangażowaniem społeczności, jak i sektora prywatnego – zauważa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak zauważa Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, kiedyś rewitalizacja w Polsce wiązała się przede wszystkim z kwestią wizerunkową i jakością poprawy wspólnej przestrzeni. Obecnie akcent położony jest na coś innego.

Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju: Dziś w rewitalizacji chodzi o wskazanie obszarów zdegradowanych na terenie miasta, ale zdegradowanych nie tyle w rozumieniu jakości przestrzeni, ale funkcji społecznych

W rewitalizacji chodzi o wskazanie obszarów zdegradowanych na terenie miasta, ale zdegradowanych nie tyle w rozumieniu jakości przestrzeni, ale funkcji społecznych – podkreśla Jerzy Muzyk.

Obecnie w Krakowie poprzez rewitalizację eliminuje się negatywne zjawiska, które wraz z rozwojem miasta, zaczęły następować, np. związane z pewnym procesem wykluczenia niektórych grup społecznych z aktywnej działalności w mieście. Co ciekawe, z analiz przeprowadzonych przez miasto wyszło, że takimi zdegradowanymi obszarami, są często te atrakcyjne turystycznie. - W Krakowie, w starej części Podgórza, która przeżywa renesans, borykamy się z wyludnieniem się dzielnicy z mieszkańców. Pojawiają się wyłącznie lokale na wynajem i związane z tym problemy – nadmienia.

Co ważne, bez rewitalizacji Kraków by nie zmienił łatki miasta historycznego. - Pod względem PKB jesteśmy silnym ośrodkiem gospodarczym, odpowiadamy za 40 proc. produktu krajowego brutto dla woj. małopolskiego. Dzięki pewnej aktywności rewitalizacyjnej w poprzednich dekadach stworzone zostały w mieście podwaliny, by Kraków stał się dosyć stabilinie zdywersyfikowanym podmiotem i największym inwestorem na terenie Polski południowej – twierdzi Jerzy Muzyk.

Samorządy się same zrewitalizowały

Prelegenci zgodnie przyznają, że rewitalizacja nabrała nowego wymiaru. Z twardych działań, typowo infrastrukturalnych przechodzi się w działania społeczne miękkie.

- Bardzo dużo zaczęło się zmieniać w świadomości zarówno włodarzy realizujących projekty, jak i społeczności oczekujących czegoś więcej niż samych działań infrastrukturalnych – zauważa minister.

Dawid Wacławczyk, zastępca prezydenta: My sami, jako samorządowcy się zrewitalizowaliśmy

My sami, jako samorządowcy się zrewitalizowaliśmy. Musieliśmy zmienić optykę. Razem ze zmianami prawnymi zmieniło się nastawienie samorządów. W coraz większym stopniu słuchamy mieszkańców. Zaś oni sami przeszli pewną ewolucję, jeśli chodzi o aspiracje. Ich oczekiwania są zupełnie inne niż te jakie mieli 10 czy 20 lat – uważa Dawid Wacławczyk, zastępca prezydenta Raciborza.

Rewitalizacja sprawia przyjemność samorządowcom.

Praca przy rewitalizacji to naprawdę wyjątkowo przyjemne i ekscytujące zajęcie. Szczególnie jak można jeszcze uczestniczyć w fazie końcowej, gdy oddaje się projekt do użytku – dodaje Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Rewitalizacja otwarta na prywatne inwestycje

Bytom dziś jest bardziej otwarty na podmioty prywatne. – Przedsiębiorcy przecież też budują wizerunek miasta. Chcemy im wyjść naprzeciw. Ratujemy obecnie hotel z XIX wieku, który od wielu lat stał pusty, a położony jest w centrum miasta. To piękny budynek, który odzyska blask – nadmienia.

Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel, Konior Studio: Każda ingerencja przeprowadzana w przestrzeni powinna być rewitalizacją

Każda ingerencja przeprowadzana w przestrzeni, powinna być rewitalizacją – twierdzi Tomasz Konior, architekt i właściciel Konior Studio.

Terenów zdegradowanych nie brakuje w Polsce. Jak uważa Konior, na Śląsku mamy z nimi do czynienia na co dzień. - Nawet z perspektywy dobrze pojmowanej ochrony środowiska czy zagospodarowania przestrzeni powinniśmy na każdą inwestycję patrzeć przez pryzmat tego, w jaki sposób może pozytywnie wpłynąć na jakość przestrzeni. Nie chodzi tylko o same budynki czy przestrzenie między budynkami, ale jakie to wywołuje konsekwencje społeczne i w jaki sposób chroni to, co do tej pory zostało zrobione albo poprawia to, co zostało zepsute czy zniszczone – przekonuje Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel, Konior Studio.

Rewitalizacja jest pewnym następstwem biznesu firmy Arche, którą od lat interesują tereny i zabytki zdegradowane. Z sukcesem je rewitalizuje. Sam prezes Arche zauważa, że działa często na pograniczu biznesu i emocji.

Władysław Grochowski, prezes zarządu, Arche SA: Czasem się czuje jakbyśmy byli jedynymi inwestorami w Polsce chętnymi do projektów rewitalizacyjnych

Wypracowaliśmy niszę i pewien potencjał. Wchodzimy tam, gdzie nikt nie wejdzie. Czasem się czuje jakbyśmy byli jedynymi inwestorami w Polsce chętnymi do projektów rewitalizacyjnych – nadmienia Władysław Grochowski, prezes zarządu, Arche SA.

Arche posiada kilkadziesiąt zinwentaryzowanych obiektów po przejściach. Teraz zajmujemy się Młynem Szancera w Tarnowie. - Dziś rozmawiałem z przedstawicielami Rudy Śląskiej, którzy też przedstawili mi ciekawą inwestycję do zrewitalizowania. Codziennie dostajemy po kilka nowych propozycji do zainwestowania – zdradza prezes.

Rewitalizacja zaczyna się od zmiany mentalności każdego z nas. Musimy mieć tego świadomość. Szczególnie w kontekście włodarzy gmin i miast, jak ważne są to obiekty i jak ważne funkcje mogą pełnić. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie różnych źródeł finansowania - zauważa Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pieniądze potrzebne na rewitalizacje

Włodarze miast doceniają środki unijne, dzięki którym udało się zrewitalizować przestrzenie miejskie. Prezydent Mariusz Wołosz podkreśla, że nie byłoby rewitalizacji w Bytomiu, gdyby nie ogromne fundusze z UE.

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia: Praca przy rewitalizacji to naprawdę wyjątkowo przyjemne i ekscytujące zajęcie

- Dziś miasto walczy z czasem i z bieżącą trudną sytuacją, czyli z wysokimi cenami, kosztami pracy i energii, co utrudnia nam zakończenie wielu rewitalizacyjnych projektów, a jesteśmy w morzu potrzeb – wspomina prezydent.

Dużo się ostatnio mówi, że nowa perspektywa finansowania UE na projekty rewitalizacyjne (na lata 2021-2027) nie jest tak korzystana jak poprzednia.

Może nie kierunkuje działań typowo rewitalizacyjnych jak to miało miejsce poprzednio. Natomiast dalej ważne jest podejmowanie inicjatyw, które mają za zadanie przywracanie funkcji i rozwój infrastruktury społecznej w regionach. Mówimy o takim celu, który nazywa się „Europa bliżej obywateli” i właśnie ukierunkowany jest na działania oddolne. To, o czym już wspominaliśmy, że zaangażowanie społeczności lokalnych jest bardzo ważne. Dochodzą również kwestie środowiskowe. Ekologia musi się też stać kluczowa w projektach rewitalizacyjnych - przekonuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.