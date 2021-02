Polskie miasto gamma przyjazne nowym mieszkańcom

Wrocław – miasto gamma według rankingu Globalization and World Cities – wzbogaci swoją ofertę mieszkaniową. Koncepcja nowego osiedla opiera się na zapewnieniu mieszkańcom miejsca komfortowego, spokojnego i cichego wśród zieleni, nad Odrą, ale blisko centrum.

Wrocław uznawany jest za miasto, będące ważnym ośrodkiem biznesowym dla gospodarek międzynarodowych i łączące mniejsze ekonomicznie regiony. Jako jedna z trzech aglomeracji w Polsce, obok Warszawy i Poznania, jest klasyfikowana przez brytyjską organizację GaWC, która bada relacje między światowymi miastami w kontekście globalizacji. Wrocław z roku na rok umacnia w nim swoją pozycję, a atrakcyjny rynek pracy i rozwój możliwości biznesowych przyciągają nowych mieszkańców, co generuje popyt na mieszkania dobrze skomunikowane z każdą częścią miasta. Według raportów sektora mieszkaniowego Wrocław przoduje w Polsce pod względem liczby oddawanych do użytku lokali mieszkalnych. Co więcej, od kilku lat powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca osiąga tutaj najwyższą wartość w skali kraju.

„Wrocławianie ostrożnie i ze spokojem planują inwestycję w nowe lokum. Nadal kluczowym kryterium wyboru pozostaje lokalizacja. To ten czynnik odgrywa największą rolę zarówno w przypadku inwestorów prywatnych, kupujących na własny użytek lub pod wynajem, jak i instytucjonalnych. Osiedle Bacciarellego 54, jakie budujemy na Wielkiej Wyspie, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wchodzimy właśnie w trzeci już etap tego przedsięwzięcia. Rozpoczynamy sprzedaż 91 lokali w trzech kolejnych budynkach. Z punktu widzenia naszych klientów, Bacciarellego 54 jest osiedlem kompletnym, ponieważ oferuje różnorodne metraże, doskonałą lokalizację, rozległe otoczenie zieleni oraz udogodnienia życia codziennego jak choćby stragan ze świeżymi owocami i warzywami usytuowany w pobliżu osiedla, dyskont, czy park do wyłącznej dyspozycji mieszkańców”, mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

280 mieszkań nad Odrą

Wrocławskie osiedle dewelopera Trei Residential usytuowane jest w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Bacciarellego 54. Atutami są między innymi kameralna zabudowa i różnorodność lokali, dzięki czemu klienci mogą wybierać wśród mieszkań o metrażu od 29 mkw. poprzez 2, 3 i 4-pokojowe lokale, aż po apartamenty 6-pokojowe i dwupoziomowe liczące powyżej 120 mkw. powierzchni.

„Koncepcja naszego osiedla we Wrocławiu opiera się na zapewnieniu mieszkańcom miejsca komfortowego, spokojnego i cichego wśród zieleni, nad Odrą, ale nadal blisko centrum miasta oraz atrakcji życia kulturalno-społecznego. Udało nam się stworzyć taki projekt, który trafia w gust i spełnia oczekiwania zarówno rodzin, jak i singli, a także inwestorów. Wrocławski rynek mieszkaniowy oceniam jako stabilny i z dużym potencjałem. Mimo pandemii i sytuacji gospodarek krajowych UE wywołanych przez kolejne tzw. lockdowny, nasza inwestycja realizowana jest zgodnie z planem, a zainteresowanie kupnem mieszkania na Bacciarellego 54 utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. To jedna z naszych flagowych nieruchomości, której aż 70% zajmują tereny zielone”, podsumowuje Jacek Wesołowski.

Nowe trendy zostaną z nami na dłużej

Liczne badania ankietowe serwisów nieruchomościowych potwierdzają tezę, że potencjalni nabywcy, mimo trwającej nadal pandemii, nie zamierzają rezygnować z zakupu mieszkania. Jednak teraz ich uwagę skupiają osiedla, które oprócz dogodnej lokalizacji, oferują także możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą, strefy relaksu, a obowiązkowo balkon lub taras we własnym „M”. Deweloper Trei Residential zadbał także o to, by wszystkie miejsca parkingowe były zlokalizowane w podziemiach budynków mieszkalnych.