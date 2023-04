Polskie start-upy łączą siły w trosce o niski ślad węglowy

Plan Be Eco oraz Zonifero, dwa rozwijające się polskie start-upy, podjęły współpracę w zakresie wsparcia klientów w raportowaniu śladu węglowego i dążeniu do neutralności klimatycznej.

Zonifero jako platforma dostarczająca aplikację ułatwiającą elastyczną organizację pracy m.in. w modelu hybrydowym, może gromadzić dane dotyczące zużycia energii w budynku, wykorzystania sal i przestrzeni wspólnych, a także przekazywać zagregowane dane o podróżach pracowników czy ich pracy zdalnej. Z kolei Plan Be Eco przełoży te informacje na efektywną strategię ograniczenia emisji CO2 firmy i zbliżającą organizację do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

– Niezwykle cieszymy się na tę współpracę, ponieważ łączą nas nie tylko wspólne wartości, ale także przekonanie, że nasza planeta może być lepszym miejscem do życia. Raportowanie ESG to jeden z kroków w tym kierunku. Coraz więcej firm będzie zobligowanych do tworzenia strategii w zakresie raportowania niefinansowego. Razem z Plan Be Eco możemy pomóc im zbudować tę strategię, opierając ją o szczegółowe dane – mówi Paweł Prociów CPO z Zonifero.