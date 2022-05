Polsko-niemiecki zespół wyróżniony w Nowym Jorku. Zaprojektowali solarną kolejkę miejską

Polsko-niemiecki zespół, którego głównym projektantem był Piotr Kuczia zaprojektował solarną kolejkę, która zdobyła uznanie w Nowym Jorku. Czy doczekamy się jej realizacji w którymś z polskich miast?

Polsko-niemiecki interdyscyplinarny zespół z Piotrem Kuczią jako głównym projektantem stworzył projekt solarnej kolejki, który zdobył jedną z dwóch głównym nagród w konkursie New York Product Design Awards.

Zadaszona ogniwami solarnymi kolejka z drukowanymi w 3D wagonikami w całości zaopatrywana jest energią pozyskiwaną na swoich dachach.

Zespół pracuje nad projektem nieodpłatnie.

Organizator konkursu New York Product Design Awards ogłosił w tym miesiącu wyniki tegorocznej edycji nagród. Na konkurs napłynęło ponad 500 prac z całego świata. Prestiżowe międzynarodowego Grand Jury przyznało jedną z dwóch głównych nagród - „Product Designer of the Year” – polsko-niemieckiemu zespołowi projektantów za koncepcję solarnej kolejki

Organizatorzy w piśmie gratulacyjnym podkreślili, że ten proekologiczny projekt swoją odnoszącą się do przyszłości wizjonerską ideą doskonale ustosunkowuje się do problemów teraźniejszości.

Odpowiedzialny za design główny projektant – Piotr Kuczia - podkreśla, że to nagroda dla całego międzynarodowego teamu entuzjastów, którzy od kilkunastu miesięcy nieodpłatnie(!) pracują nad tym futurystycznym projektem.

Choć to nie pierwszy sukces wielokrotnie nagradzanego, działającego w Niemczech polskiego architekta, w jego dorobku ma ona szczególną pozycję:

- Niecodziennie ma się okazję pokonać ponad pół tysiąca konkurentów z całego świata. I to w Nowym Jorku! - mówi Piotr Kuczia.

Interdyscyplinarna współpraca

Polska część zespołu, pod przewodnictwem Eweliny Gawell z Politechniki Warszawskiej, zajmowała się głównie komputerową parametryzacją modelu, pozwalającą na poszukiwanie optymalnych pod względem technicznym i estetycznym form poszczególnych elementów trasy. Bartek Witkowski z Zabłocia opracował koncepcją graficzną projektu, Alek Pluta z Gdańska przygotował efektowną wizualizację. Niemiecki zespół z Osnabruck skupił się natomiast nad rozwiązaniami produkcyjnymi i organizacyjnymi.

Wszystkich łączy przekonanie, że jest to przełomowa koncepcja podejścia do rozwiązań publicznego transportu zbiorowego.

Zadaszona ogniwami solarnymi kolejka z drukowanymi w 3D wagonikami w całości zaopatrywana jest energią pozyskiwaną na swoich dachach. Sterowana sztuczną inteligencją jest on bezobsługowa. Docelowo więc, podróżowanie nią mogłoby odbywać się całkiem za darmo.