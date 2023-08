Pomorski Uniwersytet Medyczny z przełomową inwestycją

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę na budowę obiektu dla przełomowej inwestycji kliniczno-dydaktyczno-badawczej. Nowoczesne i nieznajdujące odzwierciedlenia w regionie przedsięwzięcie zapewni komfortowe warunki do rozwoju specjalistycznych jednostek uczelni, znacząco wesprze jej zaplecze dydaktyczne oraz stworzy bazę dla zespołu poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM.

Wraz z podpisaniem umowy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji, mającej na celu unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury uczelni. Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu powstanie przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie naprzeciw szpitala klinicznego PUM SPSK-1. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj" i oddana do użytku w pierwszej połowie 2026 roku.

- Jest to inwestycja o znaczeniu historycznym nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu. Dziękuję wszystkim pracownikom PUM oraz Szpitala Klinicznego nr 1, którzy brali udział w pracach przygotowawczych i będą uczestniczyć w kolejnym etapie jej realizacji. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem wielu naszych starań, także w zakresie zwiększenia środków finansowych na ten cel. Podziękowanie kieruję także do Rady Ministrów, która zwaloryzowała nasz Program Wieloletni. – mówi rektor PUM prof. Bogusław Machaliński – Ten nowoczesny budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy, stanowiący najważniejszy element Programu Wieloletniego, z pewnością stanie się wizytówką naszej uczelni. W obiekcie funkcjonować będzie szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal dydaktyczno-wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na ok. 600 miejsc parkingowych, dostępnych także dla pacjentów szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Tworzymy doskonałe warunki do kształcenia przyszłych medyków w różnych dziedzinach, a także bazę leczniczą dla pacjentów nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski – dodaje rektor Machaliński.