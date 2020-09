Pomost i miejsce do wypoczynku w ramach budowy zbiornika retencyjnego w Gdańsku

Na Jaśkowej Dolinie powstanie zbiornik retencyjny, a przy nim pomost i miejsce do wypoczynku, informuje portal Gdansk.pl. Inwestycja pochłonie ok 10 mln zł.

Na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku powstanie zbiornik retencyjny, a także atrakcyjne miejsce do wypoczynku z drewnianą altaną i ławkami parkowymi oraz pomost widokowy. Aż sześć firm jest zainteresowanych budową zbiornika we Wrzeszczu, który ma czasowo retencjonować i powrotnie odpowadzać wodę z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Na realizację zadania zabezpieczono 10 mln złotych. Prace mają potrwać do końca listopada 2021 r. Inwestycja jest częścią programu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap II”.