Pomysł na fasadę budynku: świetne przykłady z Polski i zagranicy

Istnieje wiele oryginalnych sposobów na elewację budynku. Pokazujemy 10 ciekawych realizacji z kraju i zagranicy!

Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie

Architekci z pracowni FAAB zaprojektowali kompleks pięciu budynków Europejskiego Centrum Rodziny, które powstaje w Sopocie. Pierwszy ukończony budynek wyróżnia nietuzinkowa forma zainspirowana kształtem fal morskich z fotografii Pierre'a Carreau oraz perforowane elewacje nawiązujące do lokalnej tradycji zdobienia fasad w Sopocie.

Zespół Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie: budynek Wave One, proj. FAAB, fot. Maciej Lulko

Perforowane panele (których w sumie jest aż 1362!) nawiązują do lokalnej tradycji zdobienia elewacji ornamentami rzeźbionymi w drewnie oraz symbolizują starożytny motyw kwiatu życia, któremu przypisywana jest uzdrawiająca moc. Perforacje dodają lekkości bryle budynku, a przy okazji ożywiają otoczenie budynku, wprowadzając ruch i tworząc ulotny detal.

Nowy Rynek w Poznaniu

Za projekt budynku biurowca D wchodzącego w skład poznańskiego Nowego Ronku, który został oddany do użytku pół roku temu odpowiada Medusa Group. Wyróżnia się on swoją wyjątkową i oryginalną fasadą, która mieni się odcieniami zieleni przechodząc ku górze w barwę rdzawego różu.

Budynek D inwestycji Nowy Rynek w Poznaniu. proj. Medusa Group. fot. mat. prasowe Skanska

W niższych kondygnacjach znalazły się przeszklone witryny, których celem jest oderwanie gmachu od ziemi. Aby dodać budynkowi lekkości zastosowane zostało zróżnicowanie charakteru i kolorystyki elewacji pokrytych pionowym układem kątowników, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniaczy.

Hospicjum Caritas w Olsztynie

Fasada Hospicjum Caritas w Olsztynie została okrzyknięta najlepszą w konkursie Fasada Roku 2022 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji. Wygląd bryły to wynik współpracy CARITAS Archidiecezji Warmińskiej z Biurem Architektonicznym "Gadomscy" i Przedsiębiorstwem Budowlanym "Skorłutowski". Jury uhonorowało kompleksowość przeprowadzonych prac oraz umiejętną rozbudowę starej części o nowy fragment, nie przytłaczający istniejącego obiektu.

Fasada Hospicjum Caritas w Olsztynie, fot. mat. prasowe

Biurowiec Infinitus Plaza w Chinach, projekt: Zaha Hadid Architects

Powstały na rozciągającym się na ponad 45 tys. mkw. terenie po lotnisku Baiyun Airport budynek został zaprojektowany i zbudowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa i – jak często w przypadku Zaha Hadid Architects – intryguje nietuzinkową bryłą. Kształt bryły budynku będącego główną siedzibą producenta produktów ziołowych Infinitus China nawiązuje bezpośrednio do nazwy firmy, przywodząc na myśl swoim kształtem symbol nieskończoności ∞.

Biurowiec Infinitus Plaza projektu Zaha Hadid Architects, fot. Liang Xue

Spektakularna złota fasada budynku o organicznym kształcie robi zawrotne wrażenie. Na podstawie analizy nasłonecznienia wybrano aluminiowe panele zacieniające, które dzięki perforacjom przepuszczają światło chroniąc jednocześnie budynek przed przegrzaniem.

Apartamenty przy Warzelni w Warszawie (Browary Warszawskie)

Apartamenty przy Warzelni zdecydowanie wyróżniają się na tle nowoczesnej i historycznej zabudowy Browarów Warszawskich. Wznoszą się na wysokość blisko 30 m nad ulicą Krochmalną.

Apartamenty przy Warzelni w Warszawie (Browary Warszawskie), proj. JEMS Architekci, fot. mat. pras. Echo Investment

– Sąsiedztwo historycznych zabudowań stało się inspiracją dla studia JEMS Architekci przy tworzeniu spektakularnej fasady Apartamentów. Przyjęte rozwiązania i szlachetne materiały są ukłonem w stronę historii tego miejsca. W projekcie wykorzystane zostały panele w kolorze miedzianym, które idealnie współgrają z sąsiadującymi budynkami Browarów Warszawskich. Co ciekawe, dzięki zastosowaniu ruchomych elementów fasada będzie mogła ciągle zmieniać swój kształt, zgodnie z upodobaniem właścicieli mieszkań – tłumaczy Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Concordia Design, Wrocław

Czteropiętrowa kamienica na Ostrowie Tumskim z XIX wieku stanowi dokument historyczny – to jedyny zachowany po II wojnie światowej budynek na Wyspie Słodowej, który jednak nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Concordia Design, Wrocław, proj. MVRDV (współpraca Q2Studio), fot. Juliusz Sokołowski

Z historycznego wyglądu kamienicy zachowana została fasada wraz z charakterystycznymi zdobieniami i gzymsami, która płynnie przechodzi w nową, minimalistyczną część budynku. W części okien pozostawione zostały szprosy, odrestaurowano drzwi od oficyny, a drzwi frontowe zrekonstruowano. W części zachodniej, od strony Wyspy, fasada nowej części budynku otwiera się na otoczenie poprzez przeszklony, wysoki na 3 kondygnacje void.

Dzięki kilku zabiegom architektonicznym nowa i historyczna część inwestycji zostały subtelnie zaznaczone, wyodrębnione. Wskazuje na to dylatacja pomiędzy budynkami, zróżnicowana wielkość okien (stopniowo rosnąca w nowej części) czy elewacja, choć w tym samym kolorze, różni się nieco strukturą – gładka na części historycznej i porowata na nowej części obiektu.

Biurowiec Wave w Gdańsku: w nawiązaniu do historii miasta

Wave spod kreski Medusa Group to dowód na to, że nowoczesna architektura biurowa może nawiązywać swoim wyglądem do historii miasta, w którym powstaje. Architekci z pracowni medusa group, którzy projektowali Wave, inspirowali się rytmiczną kompozycją portowych składów kontenerowych. Elewacja nawiązuje do stoczniowych tradycji miasta.

Biurowiec Wave w Gdańsku, proj. Medusa Group, fot. mat. prasowe Skanska

- Projekt biurowców Wave to architektura zainspirowana rytmiczną kompozycją industrialnych portowych składów kontenerowych. Elewacja, nie wprost, czerpie z matematycznego, modułowego układu stoczniowych pierzei Gdańska. Ogólnodostępna przestrzeń między budynkami nawiązywać ma do bałtyckiego, nabrzeżnego krajobrazu, gdzie wydmy interferują z morskimi falami, tworząc niepowtarzalny klimat - mówi Przemo Łukasik, architekt z medusa group.

Warsaw Unit: smocza skóra w centrum Warszawy

Elewacja powstałego w samym sercu Warszawy wieżowca pokryta jest w części tzw. smoczą skórą. To rodzaj kinetycznej fasady zbudowanej z tysięcy płytek, które w widoczny sposób reagują na każdy powiew wiatru, tworząc na jej powierzchni niepowtarzalne obrazy modelowane siłami natury.

Warsaw Unit w Warszawie, fot. mat. prasowe Ghelamco

– W przypadku Warsaw UNIT zdecydowaliśmy się na tzw. smoczą skórę, która według naszej wiedzy nie była jeszcze stosowana w Polsce na żadnym budynku, a już z pewnością nie na wysokościowcu. To czyni nasz projekt wyjątkowy i daje mu szansę na stanie się kolejną wizytówką i atrakcją Warszawy – mówił w czerwcu tego roku Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Za projekt budynku odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Cukrarna Callery, Słowenia

„Cukrarna Gallery” ze Słowenii została wybrana najpiękniejszą fasadą spośród ponad 300 europejskich projektów zgłoszonych do konkursu Baumit Life Challenge 2022.

Cukrarna Callery, Słowenia, fot. mat. prasowe

Oprócz projektu, wyglądu i rzemiosła w ocenie wzięto pod uwagę inne kryteria, takie jak aspekty społeczne, zrównoważony rozwój i wykorzystanie materiałów budowlanych oszczędzających zasoby. Zwycięski projekt Cukrarna Gallery w Słowenii jest doskonałym przykładem tego, jak stary, nieużytkowany budynek przemysłowy zyskał nowe życie i nową funkcję dzięki przemyślanemu planowaniu i pracom renowacyjnym.

Apartamenty Kolektorska w Poznaniu

W zielonej części Warszawy powstał luksusowy apartamentowiec nawiązujący architekturą do tradycji stylu modernistycznego. Zaprojektowaną przez pracownię Tekktura bryłę cechuje płaski dach, proste kąty, duże przeszklone powierzchnie i nietuzinkowa elewacji budynku.

Jasna kolorystyka, perforacje na płytach elewacyjnych i duże przeszklenia dodają bryle wizualnej lekkości. Główną ideą projektu była fuzja nowoczesności z ekologią. Dlatego budynek znajduje się w towarzystwie miejskiej zieleni, a dzięki szerokim oknom wnętrza zanurzają się w świetle dziennym.