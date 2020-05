Pomysł na Miejski Ośrodek Botaniczny w Zabrzu. To koncepcja BB Architekci

Projekt koncepcyjny Miejskiego Ośrodka Botanicznego zrealizowało studio BB Architekci dla miasta Zabrze już w 2018 roku. To wizja przyszłego rozwoju ośrodka, będącego jedną z większych atrakcji Zabrza. Czy koncepcję uda się wcielić w życie?

REKLAMA

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie części terenu oraz projekt koncepcyjny przebudowy budynku istniejącej szklarni oraz dalszej jej etapowej rozbudowy na potrzeby ochrony i przywracania różnorodności biologicznej. Cały kompleks ma służyć nie tylko zwiedzającym, ale ma także być przydatny do celów edukacyjnych. W projekcie zaproponowano salę edukacyjną z miejscem na prezentacje, demonstracje i możliwość prób sadzenia. Przewidziano również strefę na stoły służące do segregacji nasion, pielęgnacji sadzonek oraz ich rozmnażania.

Odcisk paproci w węglu

Cały kompleks zaprojektowano jako przeszkloną szklarnię z dachem dwuspadowym. Bryłę przełamuje klatka schodowa, na której wyeksponowano odciski paproci w węglu. Jest to odniesienie do dziedzictwa Śląska, który powstał dzięki węglowi: w sąsiedztwie MOB znajdują się liczne kopalnie. Odcisk paproci to także odniesienie do roli roślin, jaką pełnią w naszym życiu: kiedyś przyczyniły się do powstania węgla, dziś są nam potrzebne, troszczymy się o nie, eksponujemy i doceniamy. Nad głównym wejściem do MOB zaprojektowano salę edukacyjną jako prostopadłościan pokryty drewnem, wkomponowany w główny budynek szklarni.

Obok szklarni jako jeden z etapów zaproponowano niewielki budynek usługowy-gastronomiczny. Miałby on obsługiwać gości i jednocześnie pozwalać na serwowanie potraw w części szklarni podczas wyjątkowych imprez w czasie poza godzinami zwiedzania. Taki pomysł miałby pozwolić na wzajemne wsparcie funkcji komercyjnych z edukacyjnymi. Koncepcja rozbudowy Miejskiego ogrodu botanicznego została przewidziana jako trzy-etapowa.

Zrównoważony projekt

Koncepcja zakłada w pełni współczesne i ekologiczne podejście do projektowania zrównoważonego. Na dachu zaproponowano ogniwa fotowoltaiczne, ruchome panele szklane mają służyć do regulacji temperatury w szklarni latem, zaproponowano także minispalarnię bioodpadów na potrzeby generowania ciepła. Biomasa miałaby być pozyskiwana z odpadów i części roślin z terenu całego terenu Ośrodka Botanicznego. Budynek ma pełnić ważną funkcję edukacyjną od wejścia poprzez całą drogę wewnątrz, aż po wyjście na dach części gastronomicznej, gdzie zaproponowano zielony dach oraz ule dla pszczół.

Niestety, z braku możliwości finansowania dla inwestycji nie udało się koncepcji wcielić w życie. Koncepcję opracowało studio BB Architekci w składzie: Tomasz Bradecki, Barbara Uherek-Bradecka, Paweł Gembalczyk i Julia Ledwoń.