Pomysły znanych architektów na zabudowę działki w Gdyni. Który zwyciężył?

JEMS Architekci, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA oraz KWK Promes - te cztery znane pracownie walczyły ze sobą w konkursie na zagospodarowanie działki przy ul. Władysława IV w Gdyni. Finalnie zwyciężył projekt autorów Browarów Warszawskich.

REKLAMA

Przy ul. Władysława IV w Gdyni powstanie 6-kondygnacyjny apartamentowiec, który zaoferuje 86 mieszkań.

Budynek powstanie w oparciu o inspiracje ikon gdyńskiego funkcjonalizmu, takich jak słynny m.in. „Bankowiec” zaprojektowany przez Stanisława Ziołowskiego.

Za inwestycję odpowiada Invest Komfort, a zaprojektuje ją pracownia JEMS Architekci.

W czerwcu r br. rozstrzygnięto konkurs na zabudowę terenu przy ul. Władysława IV w Gdyni. Invest Komfort do konkursu na odpowiedzialną społecznie koncepcję architektoniczną zaprosił renomowane pracownie z całego kraju. W przedsięwzięciu wzięły udział cztery studia architektoniczne. Projekty zyskały wysokie noty komisji decydującej o wyborze koncepcji i urządzenia terenu przy ul. Władysława IV. Były to prace: JEMS Architekci, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA oraz KWK Promes. Wybrana koncepcja JEMS Architekci najlepiej wpisuje się w charakter tej części Gdyni oraz idee inwestora i jego pomysł na zrównoważoną zabudowę.

- Przestrzeń przy ul. Władysława IV zainspirowała nas swoim potencjałem do wyjścia poza przyjęty status quo. Postawiliśmy na nowoczesny, miastotwórczy projekt, który będzie służyć nie tylko przyszłym mieszkańcom inwestycji, ale też wszystkim gdynianom - zapowiada Michał Ciomek, architekt i wiceprezes zarządu Invest Komfort.

Jasne fasady, ekspresyjne formy, duże, poziome przeszklenia oraz konstrukcja słupowa połączona z podcieniem i cofniętym wejściem do budynku to charakterystyczne cechy gdyńskiej zabudowy. JEMS Architekci w swoim projekcie chcieli się do nich odwołać.

- Budynek będzie posiadał cztery fronty. Od zachodu zaplanowaliśmy przeszkolone - akustyczne obudowy loggi, tworzące pierzeję ulicy Władysława IV. Od wschodu i północy rozrzeźbiona forma elewacji zbudowana będzie ze strukturalnie ułożonych wykuszy i loggi. Od tej strony zrealizowany będzie również nowy, ogólnodostępny park, który będzie osłonięty od hałasu ulicy i stanie się miejskim skwerem - opowiada arch. Paweł Majkusiak z JEMS Architekci.

Zieleń w sercu miasta

Istotnym elementem koncepcji Invest Komfortu jest rewitalizacja terenów zielonych przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców miasta. Powstaną one między istniejącą a planowaną zabudową. Nowy park miejski o powierzchni ok. 3 700 mkw. stanie się ważnym punktem na mapie Gdyni, który znacznie uprzyjemni spacerowanie i odpoczynek w Śródmieściu.

Jasne fasady, ekspresyjne formy, duże, poziome przeszklenia oraz konstrukcja słupowa połączona z podcieniem i cofniętym wejściem do budynku to charakterystyczne cechy gdyńskiej zabudowy. JEMS Architekci w swoim projekcie chcieli się do nich odwołać, fot. mat. pras.

- Mowa o terenach zielonych, a więc niezwykle atrakcyjnej i potrzebnej przestrzeni, której brakuje w tej części Śródmieścia. Wychodzimy naprzeciw potrzebom: stworzymy starannie zaprojektowaną enklawę, gdzie na wszystkich gdynian będą czekać miejsca przeznaczone do relaksu, rekreacji oraz spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, w pięknym otoczeniu przyrody - mówi Anna Zygmunt, dyrektor ds. przygotowania projektów Invest Komfort.

Miastotwórcza koncepcja

W ramach 6-piętrowego budynku zostanie zrealizowanych 86 mieszkań. Na parterze budynku powstaną lokale usługowe.

Projektowi przyświeca cel harmonijnego oraz odpowiedzialnego wkomponowania nowej inwestycji w istniejącą przestrzeń oraz stymulacja lokalnego biznesu i życia miejskiego w tej części miasta.

Budynek powstanie w oparciu o inspiracje ikon gdyńskiego funkcjonalizmu, takich jak słynny „Bankowiec” zaprojektowany przez Stanisława Ziołowskiego, czy zabytkowy gmach projektu Romana Piotrowskiego, przez wiele dziesięcioleci będący siedzibą PLO. W zwycięskiej koncepcji architektonicznej do charakteru tego sąsiedztwa nawiązują m.in. jasne fasady i duże poziome przeszklenia.

Koncepcja architektoniczna pracowni JEMS Architekci będzie jeszcze dopracowywana. Rzeczywisty projekt będzie jednak zbliżony do obecnych założeń i wizualizacji konkursowych.