Ponad 100 nowych drzew w ramach inwestycji w Poznaniu

Cerisier Résidence na Grunwaldzie jest już gotowa. W ramach ekologicznej kameralnej inwestycji w Poznaniu przybyło ponad 100 nowych drzew.

REKLAMA

Bouygues Immobilier Polska oddał do użytku drugą inwestycję w Poznaniu. W otoczeniu wiśniowych drzewek i w pobliżu Lasku Marcelińskiego zbudował 106 mieszkań o funkcjonalnych rozkładach i podwyższonym standardzie. Wokół budynku sadzonych jest ponad 100 drzew – to element zrównoważonego budownictwa.

Wokół Cerisier Résidence sadzone są rośliny m.in. 106 grabów i 9 wiśni, do których odnosi się nazwa inwestycji. – Ekologiczne budownictwo to element naszej strategii – wyjaśnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. – Dokładamy wszelkich starań, aby nasze inwestycje posiadały jak największą liczbę proekologicznych rozwiązań – zaznacza. Drzewka owocowe będą elementem zielonego, wewnętrznego i częściowo otwartego dziedzińca, na którym umieszczane są także ławki z pergolami.

Obiekt charakteryzuje kameralna i niewysoka architektura. Elewacja utrzymana jest w jasnych, eleganckich kolorach – bieli, szarości oraz brązu. Urozmaicają ją balustrady balkonowe ze szkła oraz z płyt dekoracyjnych.

Cerisier Résidence to kameralny, 3-piętrowy budynek, w którym znalazło się 106 mieszkań o funkcjonalnych rozkładach. Do mieszkań na parterze od ulicy Smardzewskiej przynależą oświetlone ogródki (do 200 mkw.) z kranikami do podlewania zieleni, natomiast mieszkania położone wyżej mają głębokie balkony. Do dyspozycji mieszkańców jest także garaż podziemny, w którym znajdują się także indywidualne boksy na rowery.