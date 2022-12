Ponad 105-letni dworzec znowu otwarty dla podróżnych

Pochodzący z 1917 roku dworzec Jastrząb oraz jego najbliższe otoczenie przeszły kompleksową przebudowę. Dworzec odzyskał swój dawny wygląd, zyskując jednocześnie nowoczesne rozwiązania.

Dworzec Jastrząb, który ma już 105 lat, po gruntownej przebudowie został otwarty dla podróżnych.

Budynek przyciąga wzrok charakterystyczną, historyczną bryłą, a poza tym jest nowoczesny i komfortowy.

Przebudowa dworca Jastrząb kosztowała nieco ponad 8 mln zł brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A.

Dokumentację projektową opracowała pracownia An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma Krobel Sp. z o.o. ze Starachowic.

Inwestycja była realizowana w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej pochodzący z 1917 roku dworzec i jego najbliższe otoczenie przeszły kompleksową przebudowę.

Połączenie historycznego wyglądu z nowoczesnością

Dawny wygląd odzyskały elewacja pomalowana na bladoszary kolor z jasnymi detalami architektonicznymi, a także jasnobrązowa stolarka okienna i drzwiowa. Ciekawostką w architekturze dworca jest wykusz od strony peronów i loggia z ażurową balustradą, natomiast nowością są podświetlane napisy z nazwą stacji i napisem dworzec kolejowy.

Przebudowa zmieniła również wnętrze dworca Jastrząb. Jest ono na wskroś nowoczesne, utrzymane w jasnej kolorystyce. W holu, który jest jednocześnie poczekalnią, podróżni znajdą ławki, kosze, gabloty na rozkłady jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Na parterze mieszczą się również toalety oraz niewielkie pomieszczenie na wynajem. Piętro budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne.

– Dzięki zakończonej właśnie inwestycji podróżni zyskali kolejny komfortowy, dostępne i bezpieczny obiekt. Dworzec Jastrząb to połączenie historycznego wyglądu z nowoczesnością. To również dowód na to, jak pozytywnie zmienia się polska kolej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Jestem przekonany, że mieszkańcy miejscowości i wszyscy odwiedzający będą pod wrażeniem przemiany, jaką przeszedł dworzec. Jest teraz bardziej dostosowany do wygody podróżnych w tym także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Swój udział w modernizacji obiektu mają fundusze unijne, które pomagają odmieniać oblicze polskich dworców i dostosowywać je do współczesnych standardów obsługi. Podróżni z pewnością docenią oddanie do użytku nowoczesnego budynku dworca. Dzięki remontowi nie tylko odzyskał historyczne piękno, ale stał się obiektem funkcjonalnym, komfortowym i ekologicznym – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Jastrząb to już dziewiąty dworzec, który otworzyliśmy dla podróżnych po modernizacji w województwie mazowieckim w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych. Po przebudowie to nie tylko 105-letni, piękny, historyczny dworzec, ale również nowoczesna, bezpieczna i komfortowa przestrzeń dostępna dla wszystkich podróżnych. Jestem przekonany, że będzie on dobrze służył mieszkańcom – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Unia Europejska konsekwentnie wspiera rozwój ekologicznego transportu zbiorowego w Polsce, a podróż pociągiem z Jastrzębia zaczyna się właśnie na dworcu. Dlatego duża część bezzwrotnego wsparcia Unii Europejskiej już od 2004 roku współfinansuje modernizacje dworców i przystanków w całej Polsce. Wierzę, że gruntownie zmodernizowany historyczny dworzec w Jastrzębiu, zachęci jeszcze większe grono mieszkańców do porzucenia samochodów na rzecz podróży pociągiem. Równolegle – również wspierana przez UE- modernizacja linii kolejowej do Radomia, Warszawy, czy też Skarżyska-Kamiennej i Kielc, umożliwi przewoźnikom stworzenie atrakcyjnej oferty opartej o skrócone czasy przejazdów – mówi Angela Martinez Sarasola, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki inwestycji dworzec stał się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami oraz bezpieczny. Zlikwidowano bariery architektoniczne i wprowadzono szereg nowych rozwiązań ułatwiającym korzystanie z niego tej grupie podróżnych. Wśród nich m.in. oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planem dworca oraz ścieżki prowadzące.

Poprawiło się bezpieczeństwo w budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowano nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.

Przyjazny dla środowiska

Dworzec jest również bardziej przyjazny środowisku. W budynku i jego otoczeniu zamontowano energooszczędne oświetlenie. Zredukowano również straty ciepła poprzez wymianę okien i drzwi, a także wprowadzono szereg innych pomniejszych działań. Za pracę urządzeń i instalacji w budynku odpowiada system inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS – Building Management System), który optymalizuje również zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Inaczej wokół dworca

Dzięki inwestycji zmieniło się również najbliższe otoczenie budynku. Wyburzono budynki gospodarcze. Powstały nowe chodniki, droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe (w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami), a także strefa kiss&ride. W sąsiedztwie dworca uporządkowano również zieleń, a także zamontowano nowe ławki, kosze oraz wybudowano wiatę rowerową, która pomieści około ośmiu jednośladów.

