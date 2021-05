Ponad 200-metrowy wieżowiec w Warszawie już gotowy. Warsaw Unit oddany do użytku

Warszawski wieżowiec spod kreski Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury Projekt, Warsaw Unit, został oddany do użytku. Budynek oferujący 57 tys. mkw nowoczesnej powierzchni biurowej charakteryzuje architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami.

Po 48 miesiącach zakończyła się budowa Warsaw UNIT.

Budynek oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach.

Unit charakteryzuje architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami. Na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana „smocza skóra”.

Za projekt Warsaw UNIT odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

– Jesteśmy dumni z ukończenia kolejnego projektu przy Rondzie Daszyńskiego. Miejsce to stało się prawdziwym biznesowym centrum miasta. Warsaw UNIT jest przykładem wielkomiejskiego wieżowca, jest doskonale skomunikowany, a w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się liczne sklepy, restauracje, bary, osiedla mieszkaniowe i hotele – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

O wyjątkowości UNITA stanowi jego architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami. Smukła bryła wieżowca odbija krajobraz miasta w niebieskich przeszkleniach, a na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana „smocza skóra” – czyli tysiące płytek przypominających łuski, które reagują na każdy podmuch wiatru, ożywiając fasadę. Duże wrażenie robi też lobby. Wysokie, dwupiętrowe, w całości przeszklone wychodzi na ulicę i wydaje się być częścią miasta. Za projekt Warsaw UNIT odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Zdrowie, komfort, ekologia

Budynek jest nowoczesny nie tylko na zewnątrz. W środku o komfort i bezpieczeństwo użytkowników zadba specjalna aplikacja mobilna, która m. in. umożliwi dostęp do biura. Oprócz tego wieżowiec może działać w tzw. „trybie pandemii”. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu szeregu technologii powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusów: system wentylacji zabezpieczony jest na centralach wentylacyjnych lampami UV a dodatkowo ma możliwość pracy w trybie automatycznym wyłącznie z wykorzystaniem powietrza świeżego. W windach zainstalowane zostaną lampy UV, które skutecznie zdezynfekują przestrzeń kabin.

W budynku znajduje się wielopoziomowy parking na 400 samochodów, a także infrastruktura dla rowerzystów: parking rowerowy, szatnie i natryski.

Warsaw UNIT jest pierwszym wieżowcem w Polsce, który stara się o zdobycie prestiżowego certyfikatu WELL w najnowszej wersji v2 Core, biorącego pod uwagę zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników budynku. Obiekt jest również w procesie certyfikacji BREEAM. Obiekt posiada już Certyfikat Green Building Standard.