Ponad 4,7 mln zł wsparcia unijnego na przebudowę bulwarów w Bydgoszczy

Unijne środki przywrócą blask terenom nad Brdą pomiędzy mostem Bernardyńskim i ulicą Uroczą, podaje Bydgoszcz.pl. Powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, miejsca do odpoczynku, a także cumowania łodzi.

Bulwar zostanie przebudowany na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. Pod mostem Bernardyńskim zaprojektowano modernizację nawierzchni w postaci ścieżki pieszej i rowerowej. Przy dawnej przystani wioślarskiej zaprojektowano przebudowę istniejącej kładki i jej poszerzenie. Droga rowerowa pomiędzy kładką i ul. Uroczą będzie rozdzielona od bulwaru pasem zieleni urządzonej.

Planowany obecnie do rewitalizacji odcinek od strony wody kończy się przy dawnym klubie rozrywkowym. Rozbiórce ulec musi stalowa konstrukcja postawiona przy budynku. W ramach zadania powstaną też miejsce do cumowania małych jednostek na wysokości szpitala, parking dla rowerów, taras widokowy oraz szereg nowych nasadzeń. Bulwar będzie wyposażony w elementy małej architektury (ławki, kosze itp.) oraz oświetlenie. Projekt był przedmiotem konsultacji ze środowiskami rowerowymi oraz społeczną radą d.s. estetyki.

Szacowany koszt całej inwestycji to 7,5 mln zł. Z końcem grudnia wniosek Miasta o dofinansowanie zadania środkami unijnymi został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa. Pozwala to na rozpoczęcie inwestycji. Europejskie wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie ponad 4,7 mln zł. Finalizowane jest uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia zadania. W pierwszej połowie roku zlecimy realizację prac budowlanych.