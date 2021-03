Ponad stuletnia osada w Tychach jest jak nowa

Ponad 2 lata trwały zakończone właśnie prace związane z termomodernizacją i modernizacją 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Katowickiej w Tychach. W sumie za ok. 11 milionów złotych wykonano renowację ceglanych budynków i 98 znajdujących się w nich mieszkań socjalnych.

REKLAMA

Realizacja tej inwestycji to było bardzo duże wyzwanie. By wykonać prace trzeba było czasowo wyprowadzić mieszkańców, znaleźć im lokale zamienne na terenie miasta.

- Odbyliśmy wiele spotkań z mieszkańcami dzielnicy, z każdym uzgadnialiśmy m.in. terminy wyprowadzek czy tymczasowe miejsca zamieszkania – wspomina Hanna Skoczylas – dziś z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju, wówczas dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, który realizuje inwestycje.

Prace rozpoczęto w IV kwartale 2018 roku. - Zakres prac obejmował wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, renowację elewacji z cegły, wymianę lub naprawę dachów, wzmocnienia stropów nad piwnicami, renowację klatek schodowych, przebudowę stref wejściowych do budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – wylicza Agata Goc, dyrektor MZBM w Tychach.

W ramach całego przedsięwzięcia zostały także wymienione źródła ogrzewania - piece węglowe zostały zastąpione ekologicznymi, dwufunkcyjnymi kotłami gazowymi. W budynkach wymieniono także instalacje wewnętrzne: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz wodnokanalizacyjne.

Lokale zostały także odnowione i wyposażone w urządzenia sanitarne, kuchenki gazowe oraz czujniki czadu. Niektórzy mieszkańcy wrócili już na Osadę. Pani Anna Handzlik razem z synem, wprowadziła się do jednego z pierwszych wyremontowanych budynków, już w maju 2020 roku.

- Mam astmę i inne problemy zdrowotne więc dla mnie to ogromny plus, że mam ciepło, czysto i nie muszę przychodzić z pracy i dokładać do pieca. Mieszka mi się naprawdę bardzo dobrze – mówi Anna Handzlik.

Spacerując w ostatnich tygodniach przez osiedle widać samochody przywożące meble, ekipy montażowe, słychać dźwięk wiertarek. Dzielnica wraca do życia. Na ten moment czekali Jolanta i Eugeniusz Foryńscy, którzy na Osadzie mieszkają od 41 lat.

- To nasze miejsce na ziemi, nie zamienilibyśmy go na mieszkanie w centrum Tychów. Mamy dużo zieleni, świeże powietrze i spokój - mówi zgodnie małżeństwo. Mam mieszkanie, działeczkę, garaż, co nam więcej trzeba? – dodaje Eugeniusz Foryński.

Gminie zależało, by zachować wyjątkowy charakter Osady, dlatego m.in. budynki z czerwonej cegły docieplano od wewnątrz, zamiast klasycznego sposobu obłożenia elewacji styropianem, a całość prac była prowadzona w uzgodnieniu i pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Jeden z budynków, w którym dziś znajduje się 10 mieszkań ul. Katowicka 231 to budynek po byłej szkole z 1902 roku, zachował się nawet stary projekt szkoły – mówi Maciej Głogowski - inspektor nadzoru w MZBM Tychy.

Na realizacje tego projektu miasto uzyskało blisko 6 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.