Ponad stuletnie warszawskie zabytki dostaną drugie życie

Zabytkowy zespół budynków przy ul. Modlińskiej 257 w Warszawie odzyska blask i będzie znowu służyć mieszkańcom. Inwestycja ma być zrealizowana w przeciągu 20 miesięcy. Koszt prac remontowych to 7,1 mln zł.

Zespół budynków przy ul. Modlińskiej 257 powstał około roku 1913.

W jego skład wchodzi trzykondygnacyjny budynek, przy którym stoją dwie parterowe oficyny.

- Modlińska 257 to jeden z najcenniejszych zabytków Białołęki, to wyjątkowe miejsce dla mieszkańców dzielnicy, ale także miasta. Dzisiaj zapisujemy kolejną kartę historii tego wyjątkowego zespołu budynków – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Nasz plan na przyszłość i cel tego remontu to stworzenie Centrum Lokalnego dla mieszkańców Białołęki. Ten budynek przez dziesięciolecia spełniał różne funkcje społeczne, chcemy żeby działo się to nadal – dodała wiceprezydent Kaznowska.

Remont będzie polegał na przebudowie budynku głównego oraz oficyn. W budynku głównym znajdzie się m.in. sala widowiskowa na ok. 50 osób, pracownia plastyczna, sale muzyki i tańca, pracownia malarska, pomieszczenia biurowe i socjalne. Oficyna południowa przeznaczona będzie na sklep, a północna na stróżówkę.

- Warszawa stawia na rewitalizację, zagospodarowanie historycznych przestrzeni, ale co najważniejsze oddaje te przestrzenie mieszkańcom – bez tego sukces rewitalizacji nie byłby pełny. Budynki zaniedbane, wyeksploatowane, niezauważane, wracają do życia i do nich też wraca życie – mówiła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy.

W budynkach odtworzona zostanie historyczna elewacja, elementy ozdobne na dachu w formie globów (na budynku głównym) i wazonów (na oficynach), freski na ścianach i sufitach, koszyki stalowe na kwiaty przy oknach.

- Zachowane będą drewniane schody i balustrada, częściowo wykorzystane zostaną posadzki z terakoty i klepka dębowa, zrekonstruowane będą dwa piece kaflowe. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne poddane będą renowacji lub wiernemu odtworzeniu. Budynek będzie wyposażony w windę – zapowiada Łukasz Górecki, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Wykonawca remontu to firma TELKA.

Historia Modlińskiej 257

Do połowy lat 20. budynek główny pełnił funkcję jednorodzinnego domu mieszkalnego, zaprojektowanego w stylu secesyjnym. Od 1914 roku parter willi mieścił szkołę, pocztę oraz posterunek policji. Po 1927 r. zespół budynków przekazany został Siostrom Samarytankom na cele placówki opiekuńczej dla kobiet moralnie zaniedbanych, zwanej „Przystanią”.

- W 1937 roku w „Przystani" działalność kulturalną rozpoczęła tam siostra Benigna Umińska z zakonu benedyktynek sakramentek. Jego sławę przypieczętowało konspiracyjne wystawienie „Pastorałki” L. Schillera. W czasie II wojny światowej była również magazynem broni dla Armii Krajowej i schronieniem dla Żydów – opowiada Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.