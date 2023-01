Ponadczasowe, zrównoważone i ładne – jak projektować budynki? O tym Thomas Lindgård Fagernes na 4 Design Days

Każdy projekt ma potencjał wzbogacenia kontekstu wykraczający poza rozwiązanie podstawowego programu i przez to może przyczynić się do wzbogacenia naszych miast - podkreśla Thomas Lindgård Fagernes, partner, Head of Competitions, Architect, Nordic + KJ-A. Z prelegentem 4 Design Days (26-29 stycznia, MCK w Katowicach, www.4dd.pl) rozmawialiśmy o zdrowych, inkluzywnych przestrzeniach i budynkach.

Ma Pan bogate portfolio projektów w Azji. Jakie rozwiązania typowe dla projektów w tamtym regionie można zaadaptować w Europie, m.in. w Polsce?



Thomas Lindgård Fagernes: Niezależnie od typologii i położenia geograficznego, dla mnie jako architekta, kluczową kwestią zawsze była przestrzeń publiczna. Niezależnie od tego, czy mówimy o lotnisku, operze czy budynku biurowym, pierwszym pytaniem, jakie zadaję jest to, jak dodać dodatkowy program publiczny, wpleść dostępność i funkcjonalność.

Każdy projekt ma potencjał wzbogacenia kontekstu wykraczający poza rozwiązanie podstawowego programu i przez to może przyczynić się do autentycznego wzbogacenia naszych miast. W przypadku niektórych naszych azjatyckich projektów klient przywiązywał do tego dużą wagę, a my zostaliśmy wybrani do wykonania zadania właśnie po to, aby "myśleć nieszablonowo" i stworzyć projekty, które mają prawdziwe obywatelskie ambicje i inwestycje, aby to osiągnąć.

Jest to kwestia, o której być może typowi deweloperzy na naszych bardziej lokalnych rynkach trochę zapominają. Wartości dodane, które przyniosą długoterminowe korzyści, są często porzucane na rzecz krótkoterminowych zysków.

Jednym z dużych projektów, którymi Pan kierował, jest wielofunkcyjne centrum społeczne Nanchang. Jakie są najważniejsze aspekty miastotwórczej architektury?

Inkluzywne programy i miejsca spotkań dla wszystkich. Wykorzystanie obrzeży i przestrzeni komunikacyjnych na niekomercyjne, niskoprogowe miejsca spotkań. Wykorzystanie potencjału budynku do tworzenia dodatkowych przestrzeni publicznych, które – choć same w sobie będą niekomercyjne – będą wspierać działalność komercyjną.

Nanchang Waves w Chinach, proj. Nordic Office of Architecture (architekt prowadzący: Thomas Lindgård Fagernes)

Ważne jest także korzystanie z otoczenia na zewnątrz i maksymalizacja połączenia z naturą przez cały rok. Budynek w Nanchang został pomyślany jako ciągły krajobraz, od placu po dach i wieżę. Przestrzeń jest całkowicie niekomercyjna i w pełni dostępna, zaprojektowana jako krajobraz rekreacyjny i edukacyjny jednocześnie: rekreacyjna przestrzeń jest dostosowana do wszystkich grup wiekowych i obejmuje areną do występów; edukacyjne – jako miejsce nauczania o lokalnej florze i faunie dla lokalnych szkół i przedszkoli.

Przestrzeń komercyjna położona jest poniżej krajobrazu oraz na szczycie spiralnej wieży, stając się dodatkową atrakcją i zyskując na ruchu generowany przez program niekomercyjny.

Co Pan rozumie poprzez określenie "zdrowy" budynek?



Zdrowy budynek musi być dobrze funkcjonującym ekosystemem. Jest społecznie zrównoważony i zapewnia swoim użytkownikom i społeczności dobre samopoczucie, „dbając” o ich zdrowie. Obejmuje to wiele rzeczy, od wykorzystania zdrowych materiałów po tworzenie miejsc, w których chcemy być i spotykać innych.

Taki budynek wspiera również swojego właściciela, będąc zrównoważony pod kątem finansowym. Musi oferować równowagę pomiędzy inwestycją a zyskiem operacyjnym dla właściciela, powinien być elastyczny, aby mógł długo pełnić swoje funkcje, a także musi być dobrze zaprojektowany, tak aby "działał" i był doceniany przez użytkowników.

Wreszcie, musi pozostawać w równowadze z ograniczonymi zasobami naszej planety, i to przez cały okres jego życia. Oznacza to myślenie długoterminowe w kontekście inwestycji, doboru materiałów, zużycia energii, elastyczności czy planowania zrównoważonej, cyrkularnej przyszłości obiektu.

W przestrzeniach publicznych dobrostan zaobserwować jest chyba łatwo, a nasze miasta są pełne zarówno dobrych, jak i złych przykładów. Kluczowymi kryteriami dobrych przykładów są: interakcja ze społecznością, dostęp do doświadczeń kulturowych, bliskość natury, równowaga między samotnością a interakcją z innymi, dostęp do przestrzeni i hojność. Mogą to być duże gesty, jak nowy park w kompleksie siedziby naszego rządu w centrum Oslo, lub niewielkie interwencje, jak mała sauna w Gausta.

A gdyby miał Pan wskazać, jakie budynki lub przestrzenie publiczne na świecie stanowią najlepsze przykłady wplecenia wellbeingu w architekturę?

Trudne pytanie, ale trzy przykłady przychodzą mi do głowy.

Panteon. To prawdziwie ikoniczne dzieło architektury, stworzone w oparciu o bardzo prostą zasadę, strukturę i światło. Od dwóch tysięcy służy jako miejsce spotkań. To miejsce cichej kontemplacji i miejsce spotkań z innymi, miejsce dla indywidualności, wspólnoty i kultury.

Opera w Oslo. To budynek, który z jednej strony wspaniale spełnia swoją funkcję jako instytucja kulturalna i miejsce występów. Obiekt zapewnia wspaniałe doświadczenia zarówno dla występujących artystów jak i publiczności, co samo w sobie czyni z niego świetne działo architektury. Natomiast wartość dodana, jaką jest udostępnienie dachu, wynosi do go ikonicznego poziomu i czyni z niego coś więcej niż tylko operę. Dzięki temu prostemu zabiegowi budynek stał się jednym z kluczowych miejsc publicznych w Oslo. Miejscem, w którym można podziwiać scenerię i pory roku. Miejscem, w którym można pobyć samemu i w towarzystwie wielu innych osób.

Lotnisko Gardermoen. Lotnisko jest w swojej istocie, przykładem architektury, która ma wszelkie możliwości do tego, by stać się środowiskiem nieprzyjemnym. Mamy tutaj stres, duży poziom niepewności, ogromne przestrzenie, duże odległości i oczekiwanie. W Gardermoen staranne zaprojektowanie podstawowej logistyki odprawy, ruchu i orientacji sprawia, że jest to jedno z niewielu lotnisk na świecie, gdzie stres i niepewność są rzadko doświadczane. Oczywiście tak długo, jak samoloty przylatują (uśmiech).

Lotnisko staje się miejscem tranzytowego wypoczynku, ze świetnym projektem i środowiskiem, którym można się naprawdę cieszyć przez mniej więcej godzinę, którą podróżnym przychodzi w nim spędzić. Jest to w założeniu przestrzeń komercyjna, ale z dobrze wyważonymi i przemyślanymi obszarami do wypoczynku, zabawy i kontaktu ze środowiskiem na zewnątrz.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz

