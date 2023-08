Pop-up znanego polskiego producenta stanie na Placu Solnym we Wrocławiu

Polska firma Ceramika Paradyż zawita do Wrocławia z okazji Festiwalu Krasnoludków. Na Placu Solnym pojawi się jej mobilny pop-up.

Już pod koniec sierpnia do Wrocławia zawita mobilny showroom Paradyż Home, który po raz kolejny zaangażuje odwiedzające go osoby w inspirujące warsztaty i ciekawe spotkania. W ramach swojego Tour po świecie, pop-up Paradyż Home przez dwa tygodnie na Placu Solnym zapewni kreatywne spędzenie czasu dla małych i dużych wrocławian!

Tutaj stanie pop-up Ceramiki Paradyż:

Mobilny showroom Paradyż Home podczas wakacji pojawiał się już podczas wielu wydarzeń jak choćby Gdynia Design Days czy Open’er Festival. Wszędzie tam skupiał wokół siebie zarówno profesjonalistów, jak i amatorów aranżowania pięknej oraz funkcjonalnej przestrzeni, poszukujących najnowszych trendów we wzornictwie.

Sam pop-up Paradyż Home to uczta dla zmysłów – całość wnętrza została zaaranżowana jako kuchnia, czyli najważniejsze miejsce spotkań, a do wykończenia użyto innowacyjnych spieków wielkoformatowych TRI-D.

Paradyż Home to nie tylko piękna przestrzeń, to również miejsce, gdzie możecie dać upust swoim zdolnościom m.in. artystycznym podczas kreatywnych warsztatów ceramicznych. W ramach Festiwalu Krasnoludków zapewnimy aktywną rozrywkę, zarówno dla dużych, jak i małych wrocławian. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w tworzeniu z materiału ceramicznego tej charakterystycznej postaci, a dzieci bez wątpienia zainteresują także zajęcia z budowy domków dla krasnoludków.

Zajęcia manualne to jedno, ale okazji do spotkań w mobilnym showroomie Paradyż Home jest bardzo dużo – przełom sierpnia i września na wrocławskim Placu Solnym zapowiada się bardzo różnorodnie.

W ramach Akademii Paradyż zapraszamy na spotkanie z dr Joanną Jurgą, szerzej znana jako Jo Jurga, projektantką produktu i przestrzeni. Ta innowatorka oraz specjalistka projektowania dedykowanego poczuciu bezpieczeństwa poprowadzi warsztaty z projektowania i sensoryki.

Kolejną gościnią mobilnego showroomu jest Olka Barczak, autorka książki „Kolor”. Znana z sieci jako „Pani od kolorów”, Olka poprowadzi warsztaty poświęcone kolorowi morza i nieba. Uczestnicy warsztatu wykonają własne małe niebieskie dzieło sztuki w starej technice cyjanotypii oraz poznają historię koloru Bałtyku.

Hasło reklamujące stolicę Dolnego Śląska, nawiązujące do idei spotkań, idealnie wpisuje się w filozofię Ceramiki Paradyż.

Wrocław to od wielu lat Miasto Spotkań, i tak też myślę o Ceramice Paradyż. Nasze produkty są pretekstem do spotkania się różnych osób, odmiennych kultur. Chcemy zbliżać ludzi i dawać im to, co piękne, inspirować ich do tworzenia wspaniałych projektów w różnej skali - mówi Agata Brodzka, dyrektor marketingu Paradyż.