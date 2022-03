Poprawiają się warunki życia ptaków i płazów w Warszawie

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy poinformował o realizacji kolejnego etapu projektu „Szuwar Warszawski”, którego głównym celem jest renaturyzacja zbiorników i cieków wodnych w mieście.

Dzięki renaturyzacji poprawią się warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków związanych z siedliskami wodnymi w stolicy.

Planowane prace obejmują m.in. remont Kanału Piaseczyńskiego. Jak czytamy w komunikacie ZZW, by móc je przeprowadzić będą musiał zostać opróżniony częściowo lub całkowicie zbiornik w części wschodniej na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. Czerniakowskiej. Konieczne jest również usunięcie z koryta kanału pływających tratw dla łysek. Część z nich zostanie przeniesiona do basenu zachodniego. Pozostałe tratwy zostaną poddane przeglądowi, naprawom i do czasu ukończenia inwestycji zostaną zmagazynowane. W kanale pozostawiona zostanie duża platforma pływająca dla ptaków.

Prace w Kanale Piaseczyńskim będą prowadzone w drugiej połowie roku, pod stałym nadzorem ornitologicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ptakom. Część wschodnia zbiornika zostanie opróżniona, gdy w gniazdach łysek nie będzie jaj. W kanale zdjęte są zastawki tak by ptaki, w tym nurogęsi, mogły swobodnie przepłynąć pod ulicą Myśliwiecką.

„Szuwar Warszawski” to robocza nazwa projektu realizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od 2020 r. Projekt pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.