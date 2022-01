Popularna w Polsce marka hoteli znanych z designu otworzy pierwszy obiekt w Czechach

Dotychczasowy Relax Hotel w Rožnov pod Radhoštěm przejdzie rebranding i wraz z końcem 2023 roku przyjmie gości jako pierwszy w Czechach hotel ibis Styles.

REKLAMA

W ramach rozbudowy i umacniania portfolio marek w Europie Środkowej, Accor podpisał umowę na pierwszy hotel ibis Styles w Czechach.

Nowy obiekt marki znanej z zamiłowania do kreatywnego designu powstanie w miejscowości Rožnov pod Radhoštěm. Hotel przywita pierwszych gości pod koniec 2023 roku.

Accor cały czas umacnia i rozbudowuje portfolio marek w Europie Północnej. Grupa podpisała umowę z firmą JR Management – Hotel, s.r.o na nowy hotel ibis Styles w Czechach. Dzięki niej, dotychczasowy Relax Hotel w Rožnov pod Radhoštěm przejdzie rebranding i wraz z końcem 2023 roku przyjmie gości jako ibis Styles. Tym samym będzie to pierwszy w Czechach hotel marki znanej z angażujących i niepowtarzalnych motywów przewodnich.

Do dyspozycji gości w ibis Styles Rožnov znajdzie się 88 nowoczesnych pokoi o zaskakującym i kreatywnym designie, restauracja z zewnętrznym tarasem, bar i kawiarnia oraz 4 sale konferencyjne mogące pomieścić w sumie 350 osób. Nie zabraknie także siłowni, centrum wellness z saunami, salami masażu oraz przestrzenią do hydro- i elektroterapii. Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka mini golf, kort tenisowy, kręgle, stoły do ping-pongu i plac zabaw dla dzieci. Goście będą mogli także skorzystać z dwóch basenów: zewnętrznego i wewnętrznego.

ibis Styles to międzynarodowa marka, która dostarcza niezapomnianych przeżyć z pobytów w hotelach na całym świecie dzięki unikalnym wystrojom wnętrz i motywom przewodnim.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo, Czechy są kierunkiem często wybieranym przez turystów z Polski, szczególnie w przypadku krótkich wyjazdów. Dodatkowo, jak pokazują badania, ponad połowa ankietowanych preferuje kontakt z naturą[1]. Dlatego malownicze otoczenie nowego hotelu ibis Styles to dobry wybór dla osób szukających chwili relaksu na łonie natury.

[1] Badanie „Turystyczne destynacje w czasie pandemii. Gdzie spędzają urlop Polacy?”