Popularne łódzkie kąpielisko przechodzi modernizację

Jak podaje Uml.lodz.pl, popularne miejskie kąpielisko i przystań przejdą modernizację. Pojawi się nowy przelew, a także alejki, oświetlenie i mała architektura.

Stawy Jana to dawny park dworski z zachowanym XVIII-wiecznym dworem Benedykta Górskiego. Dzisiaj to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku łodzian. To właśnie oni wykorzystując możliwości, jakie daje Budżet Obywatelski zdecydowali o budowie nowych alejek, oświetlenia i ławek wokół stawu.

- Sam zbiornik pełni nie tylko ważną funkcję rekreacyjną, ale także retencyjną redukując natężenie przepływu wody rzeki Olechówki. Mostek, który się tutaj znajduje to w rzeczywistości przelew, budowla służąca do regulowania przepływu wody. Przelew ten właśnie modernizujemy. Wszystko po to, aby ochronić mostek i utrzymać pełną funkcjonalność stawu. Ta inwestycja zapewni bezpieczne jego użytkowanie oraz pozwoli korzystać z plaży z kąpieliskiem oraz z przystani. Dzięki przelewowi dalej będziemy mogli piętrzyć wodę w zbiorniku – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Miasta Łodzi.

W ramach inwestycji zostanie wykonana m. in. rozbudowa istniejącej budowli piętrząco-upustowej w postaci przelewu powierzchniowego, konstrukcji gabionowych zlokalizowanych po wschodniej części stawu oraz nowych umocnień brzegów wyspy.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną także budki lęgowe dla ptaków, a na samym mostku powstanie strefa edukacyjna, która umożliwi organizowanie tu edukacyjnych wycieczek tematycznych.

Nowy przelew na stawach Jana nie tylko zapobiegnie podtopieniom, ale też urozmaici sposób spędzania wolnego czasu najmłodszym grami na świeżym powietrzu.

Inwestycja zakończy się do 30 listopada.