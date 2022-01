Popularne miejsce rekreacji w Warszawie przejdzie metamorfozę

Plac zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego w Warszawie przejdzie modernizację. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał już umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych na placu zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego. Popularne miejsce rekreacji w nowej odsłonie będzie dostępne już latem tego roku.

Za realizację inwestycji na kwotę ponad 1,7 mln zł jest odpowiedzialna firma Kępka Architektura Krajobrazu. Koncepcję placu zabaw stworzyła firma Porost.

Od podpisania umowy wykonawca ma 5 miesięcy na zakończenie robót budowlanych.

Na placu zabaw pojawi się więcej urządzeń dla dzieci i naturalnych materiałów oraz nowa roślinność. Motywem przewodnim nowego placu zabaw w parku na warszawskim Żoliborzu jest literatura. Dlatego na zmodernizowanym terenie pojawią się tematyczne rzeźby np. w postaci stosu książek czy kredek, a także edukacyjne panele. Będzie można również skorzystać z biblioteczki plenerowej. Na różnych elementach małej architektury umieszczone zostaną cytaty zaczerpnięte z literatury dziecięcej.

Cztery strefy zabaw dla różnych grup wiekowych

Głównym założeniem projektowym było wydzielenie kameralnych stref do zabawy i odpoczynku. Teren podzielono na cztery place zabaw dla różnych grup wiekowych: 0-3 lat, 3-6 lat, 6-12 lat i powyżej 12. Część dotychczasowych urządzeń dla dzieci zostanie poddana renowacji, pojawią się też nowe, wykonane głównie z drewna. Wszystkie cztery place połączy drewniany podest. Pojawią się również dwie strefy wypoczynkowe z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowych pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.

W północnej części placu zabaw zaplanowano wyposażoną w stojaki rowerowe strefę wejściową, która płynnie przejdzie w strefę wypoczynkową ze stolikami, zadaszeniem oraz hamakiem.

Strefa dla najmłodszych – zabawa i edukacja

Plac zabaw dla najmłodszych dzieci (0-3 lata) wyposażony zostanie w zestaw wielofunkcyjny (m.in. zjeżdżalnia, schodki, mostek wiszący), ściankę wspinaczkową w formie tunelu i telefon do zabawy. Znajdzie się tam również nowy drewniany zestaw do zabaw w piasku, huśtawka oraz bujaki: konik i samochód. Zabawę urozmaicą kolorowe tablice edukacyjne. Otoczenie zestawu do zabaw w piasku zostanie dodatkowo osłonięte żaglem zacieniającym na drewnianych słupach.

Część dla najmłodszych będzie sąsiadować z placem zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Strefy te połączy tunel przechodzący pod drewnianą kładką. Na placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat wykorzystany zostanie istniejący już zestaw wielofunkcyjny. Miejscy ogrodnicy zaadaptują też wóz strażacki i huśtawki oraz wprowadzą nowe urządzenia do zabaw w piasku, bujaki, karuzelę (z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim) i tematyczne tablice edukacyjne.