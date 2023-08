Poruszające historie ukraińskich rodzin na warszawskiej Starówce. Wyjątkowa wystawa w przestrzeni miejskiej

Na warszawskiej Starówce do 1 września można oglądać wystawę prac dedykowanych historiom ukraińskich rodzin, które otrzymały schronienie.

„W drodze do domu” to projekt, dzięki któremu ponad 330 osób w potrzebie otrzymało bezpieczne schronienie.

Ich emocje uwiecznione na zdjęciach możemy zobaczyć na wystawie plenerowej opowiadającej o tym niezwykłym projekcie.

Wystawę można zobaczyć na warszawskiej Starówce do piątku 1 września.

Fundacja Habitat for Humanity Poland konsekwentnie realizuje w Polsce od 1992 roku swoją misję, zapewniając potrzebującym godne miejsce do życia. W ramach projektu „W drodze do domu” realizowanego we współpracy z Fundacją Biedronki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy bezpieczny dach nad głową otrzymało ponad 330 uchodźców, którzy zamieszkali w 111 mieszkaniach w Warszawie i Gliwicach.

Program przywrócił fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, podarował nadzieję, że sprawy mają się szansę ułożyć” - podkreśla Agnieszka Głusińska z Fundacji Habitat for Humanity Poland.

„Posiadanie dachu nad głową to podstawa dla nas wszystkich. Stąd właśnie ten program - oferujemy konkretną pomoc konkretnym ludziom, którzy w pewnym momencie tak bardzo jej potrzebowali” - dodaje Katarzyna Scheer z Fundacji Biedronki.

W drodze do domu - w stronę bezpiecznego miejsca

O tym, w jaki sposób działania Fundacji wpłynęły na życie poszczególnych rodzin, możemy się przekonać, odwiedzając wystawę plenerową dokumentującą realizację tego projektu.

Pokazujemy efekty działań pomocowych, to jak realnie zmieniliśmy losy 111 rodzin. Na wystawie można zobaczyć twarze osób, którym odmieniliśmy życie. To już dłużej nie są anonimowe liczby tylko osoby z realną historią i bagażem doświadczeń, jak każdy z nas” - zaznacza Elżbieta Korek z Fundacji Habitat for Humanity Poland.

66-letnia Tatiana wraz z rodziną przez ostatni rok zmieniała miejsce pobytu aż 10 razy, zanim trafiła pod skrzydła projektu „W drodze do domu” i zamieszkała na warszawskim Mokotowie. Budynek w Charkowie, w którym mieszkała Tatiana, wciąż stoi, ale nie ma w nim warunków do życia, jest spalony, zwisają z niego balkony i sufity. Parę osób mieszka jeszcze w piwnicy, bez prądu i wody.

„Zawsze będziemy wdzięczni za dobro, które nas spotkało. Dziękuję za waszą pomoc i dach nad głową” - mówi Tatiana.

„Z rodzinnego domu wyjechaliśmy 24 lutego 2022 roku, po tym, jak o 4 nad ranem dostaliśmy sms od znajomej, że wybuchła wojna… Od początku wojny mieszkańcy naszego rodzinnego miasta Sumy i okolicznych miejscowości doświadczają ciągłych alarmów bombowych i ataków rakietowych. Może się tak zdarzyć, że już nie będziemy mogli wrócić do naszego kraju. Nasz dom jest tam, gdzie my jesteśmy - mówi Sergij. - Teraz naszym domem jest Polska. Wszyscy są tutaj dla nas bardzo dobrzy i przyjaźni. Po tym, co przeżyliśmy, nie odkładamy już życia na później. Cieszymy się każdą chwilą. Wszystkim, co mamy. Wiemy, że czas mija i nic nie jest dane na zawsze”.

„Mamy nadzieję, że ta wystawa skłoni do chwili refleksji i wzmocni świadomość, że pomaganie ma ogromną moc” - podsumowuje Elżbieta Korek z Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Wystawę „W drodze do domu” można oglądać do 1 września 2023 r. w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście, w okolicach wieży kościoła św. Anny mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście 68. Ekspozycja ma charakter plenerowy. Autorką 24 fotografii prezentowanych na wystawie jest Natalia Poniatowska.