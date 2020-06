Postcovidowe miasta – jak koronawirus zmieni przestrzenie miejskie?

Trwającej pandemii koronawirusa towarzyszy wiele pytań, od tych o granice ingerencji człowieka w naturę, po zainspirowane przymusowym przejściem na home office dywagacje dotyczące najefektywniejszego modelu pracy. Kwestią, nad którą pochyla się coraz więcej osób jest również kształt naszych miast i to, jak pandemia wpłynie na przestrzenie, w których funkcjonujemy na co dzień.

Zmiany wydają się być nieuniknione, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to właśnie zurbanizowane rejony zostały w większości państw najbardziej dotknięte koronawirusem.

– W zagranicznych mediach czytamy głosy wielu ekspertów, porównujące wpływ poprzednich epidemii, które przez ostatnie 150 lat pojawiły się na świecie, na wygląd i projektowanie miast. XIX-wieczne zarazy doprowadziły do wytworzenia w nich nowych rozwiązań. Miejskie struktury i sami mieszkańcy na tym wiele zyskali. Nie dość wspomnieć, że m.in. rozrzedzono zabudowę, upowszechniano dostęp do czystej pitnej wody, wprowadzano coraz to bardziej zaawansowane systemy zarządzenia ściekami i nieczystościami. Efektem wybuchu epidemii cholery czy żółtej febry było np. powstawanie publicznych parków, takich jak nowojorski Central Park, gdzie można było odpoczywać z zachowaniem niezbędnych odległości – zauważa Mirosław Nizio, właściciel pracowni Nizio Design International.

Bezpieczne smart-city

Dużą rolę w kształtowaniu nowego miasta będą miały smart-technologie, ale koncepcja post-covidowego inteligentnego miasta różni się od tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić w ostatnich latach. – Dziś znacznie ważniejszy staje się aspekt bezpieczeństwa, niż gadżeciarstwa. Spółki dostarczające systemy analizy wizyjnej nagle okazały się znacznie bardziej potrzebne niż dotychczas. Ich rozwiązania instalowane są masowo we wdrożeniach pilotażowych w dużych miastach – przekonują Artur Racicki i Piotr Hołubowicz, współzałożyciele firmy SEEDiA. – Wiaty przystankowe wyposażone będą w systemy do analizy tłumu tak, żeby siatka komunikacji była dopasowana nie tylko do oblężenia, ale również bezpieczeństwa jej użytkowników. Transport publiczny przejdzie wielką przemianę również z punktu widzenia projektowania – wiaty autobusowe, infokioski, biletomaty – wyposażone będą w specjalne antyseptyczne szkło zabijające bakterie i drobnoustroje. Lakierowane będą specjalnymi farbami, które posiadają własności bakteriobójcze – wyliczają eksperci od smart-rozwiązań, którzy w portfolio własnej firmy oferują solarne przystanki z systemem analizy tłumu czy autonomiczne, bezdotykowe dezynfektory miejskie zasilane energią solarną.

Co ciekawe, podczas gdy korona-kryzys obszedł się surowo z wieloma gałęziami gospodarki, firmy mające w swojej ofercie inteligentne rozwiązania mogące ułatwić walkę z koronawirusem mogły mówić o boomie na swoje produkty. Jeszcze w trakcie lockdownu wiele miast zdecydowało się na wdrożenie technologii do walki z koronawirusem w przestrzeni publicznej. W komunikacji miejskiej w Poznaniu pojawiły się bezdotykowe dezynfekatory do rąk, Kraków testował lampy UV do dezynfekcji tramwajów i autobusów miejskich.