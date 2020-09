Powstają dwa nowe przystanki autobusowe w Gdańsku

Na ul. Cygańska Góra w Gdańsku powstaną dwa nowe przystanki autobusowe wraz z dojściami, informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Roboty potrwać mają do połowy września.

Budowa nowych przystanków to odpowiedź na potrzeby mieszkańców ul. Cygańska Góra. Obecnie z posesji nr 10 odległość do najbliższego przystanku, przy którym zatrzymują się autobusy linii 115 jadące w kierunku ul. Jaworzniaków, to ok. 500 metrów. Po wybudowaniu nowych będzie to tylko ok. 50 metrów.

Nowe przystanki autobusowe powstaną na ul. Cygańska Góra na wysokości posesji nr 12 i 14. Nawierzchnia peronów przystankowych oraz dojścia do nich wykonane zostaną z płytek chodnikowych o wymiarach 30x30 cm. Przystanki autobusowe znajdować się będą na ulicy, dlatego nawierzchnia samej jezdni nie będzie przebudowywana.

W pierwszej kolejności wykonywany będzie przystanek w kierunku ul. Powstańców Warszawskich, następnie w kierunku ul. Sobieskiego. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – linii i słupków przystankowych. Powstaną one po ustaleniu z ZTM dokładnego terminu uruchomienia przystanków.

W związku z pracami, które planowo potrwają do połowy września, mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu w postaci miejscowego zawężenia jezdni.