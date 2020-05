Powstaje nowa palmiarnia w Gdańsku

Na stalowej konstrukcji rotundy zamontowano dotąd dwa pasy szyb: jeden dolny, poziomy okalający rotundę, a drugi pionowy - do szczytu obiektu. Obecnie montowane są kolejne szyby, a także stalowe konsole, za pomocą których szyby przymocowywane są do stalowej konstrukcji obiektu - informuje portal gdansk.pl.

Docelowo zamontowanych zostanie 1400 elementów podtrzymujących 420 sztuk szyb. Ze względu na nietypowy kształt rotundy montaż szyb jest trudnym i przede wszystkim czasochłonnym procesem. Wszystkie szklane elementy fasady muszą być bowiem bardzo precyzyjnie dopasowane, by zamknąć ją w całość. Na teren budowy trafiają już gotowe szyby z zamontowanymi wewnątrz tzw. rotulami, czyli elementami łączącymi szybę ze stalową konstrukcją palmiarni. Z kolei konsole montowane są do stalowej konstrukcji rotundy, a następnie do nich przytwierdzane są szyby. Do oszklenia całej rotundy potrzebnych jest 420 sztuk szyb różnej wielkości i kształcie, z których największe mają powierzchnię około 2,6 mkw.

Rotunda, która jest jednym z elementów oliwskiej palmiarni, będzie miała formę nowoczesną, cylindryczną. Wypełniona będzie w całości szklaną fasadą z automatycznym otwieraniem. Jej wysokość wyniesie dokładnie 24,11 m, powierzchnia zabudowy - 202,5 m kw, a kubatura - 4286,42 m szesc. Wewnątrz znajdą się instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne oraz ogrzewania i zarządzania klimatem.

Miasto buduje nową, wyższą palmiarnię, ponieważ w dotychczasowym obiekcie nie mieściła się już rosnąca tam 180-letnia palma (jest ona pod opieką zawodowego botanika). Jej liście wielokrotnie przebijały szklany dach rotundy. O nowy obiekt od wielu lat zabiegali też mieszkańcy i miejscy aktywiści.