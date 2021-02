Powstaje nowa przeprawa nad Odrą w Nietkowicach

Zamontowano pierwsze przęsło nowej przeprawy na moście kolejowym nad Odrą w Nietkowicach na linii Zielona Góra – Szczecin. Wartość prac ze środków budżetowych to ponad 46 mln zł.

Prace na nadodrzańskim moście kolejowym w Nietkowicach obejmują jedną z dwóch 420 m równoległych konstrukcji (wschodnią). Utrzymany jest ruch pociągów sąsiednim torem. Codziennie kursuje ponad 50 składów pasażerskich i towarowych. Po zakończeniu prac zwiększą się możliwości transportu kolejowego.

W Nietkowicach w miejscu rozebranej kilkusetmetrowej mającej 10 przęseł przeprawy budowany jest nowy most kolejowy. Wykonawca z wykorzystaniem dźwigów wykonał prace demontażowe nad nurtem Odry oraz na brzegach. Usunięta została konstrukcja stalowa toru i sieć trakcyjna.

Zamontowano już pierwsze z dziesięciu nowych przęseł. Wzmacniane są fundamenty filarów. Na terenie zalewowym montowane są tzw. mikropale, które zwiększą nośność podpór. Zapewniona będzie większa trwałości mostu. Robót nie przerwały trudne warunki pogodowe. Na placu budowy pracuje kilkadziesiąt osób i specjalistyczny sprzęt. Wiosną będzie montowane największe, ważące ponad 400 ton przęsło nurtowe. Wykonawca zmontuje je na istniejących podporach na terenie zalewowym, a następnie nasunie na stałe miejsce. Dotychczas na budowie mostu zakończono jedną trzecią robót.

Przebudowany most nad Odrą zwiększy możliwości linii Wrocław – Szczecin, tzw. Nadodrzanki, ważnej trasy pasażerskiej i towarowej, prowadzącej z Dolnego Śląska przez województwo lubuskie do Pomorza Zachodniego. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Poprawi to ofertę przewozową i zapewni lepsze warunki przewozu towarów ekologicznym transportem kolejowym.

Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach zadania „Modernizacja mostu w km 171,867 linii kolejowej nr 273 nad rzeką Odrą w Nietkowicach – tor nr 1” są planowane do 2023 r. Inwestycja za ok. 46,5 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.