Powstaje nowa przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców Katowic

W Katowicach wystartowała rewitalizacja skweru przy ul. Ordona. Ma on się przemienić w pełną zieleni przestrzeń do wypoczynku.

Przy ul. Ordona w Katowicach rozpoczęła się inwestycja mająca na celu rewitalizację tamtejszego skweru.

Mieszkańcy zyskają zieloną przestrzeń do wypoczynku.

W ramach inwestycji zaplanowane są nowe nasadzenia zieleni; pojawią się także ławki parkowe i lampy solarne.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Koniec pierwszego etapu zaplanowano na listopad.

W Koszutce - pomiędzy blokami przy ulicy Ordona - rozpoczęła się zielona inwestycja, dzięki której spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu będzie dużo przyjemniejsze. Teren o powierzchni prawie 1 500 mkw. zostanie zrewitalizowany – dosadzone zostaną drzewa, krzewy i pnącza, pojawią się także ławki parkowe oraz lampy solarne.

- W Katowicach podejmujemy szereg działań mających na celu wprowadzanie dodatkowej zieleni w przestrzeń miasta. Mało kto pamięta, że ul. Dworcowa jeszcze kilka lat temu była ogromnym parkingiem. Dzisiaj mamy deptak z restauracjami, fontanną i drzewami. Mieszkańcy przyzwyczaili się też do nowego, bardziej zielonego oblicza al. Korfantego, a na ul. Warszawskiej dobiegają końca prace związane z jej przebudową. Zwracamy także uwagę, by zieleń pojawiała się w dzielnicach, blisko domów naszych mieszkańców. Kolejnym przykładem takiej inwestycji jest modernizowany skwer przy ul. Ordona. Mieszkańcy Koszutki zyskają kolejne miejsce do wypoczynku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Trwa rewitalizacja skweru przy ul. Ordona, fot. Kamil Kalkowski, Katowice.eu

Rozpoczęte prace dotyczą skweru przy ul. Ordona 10A-16A. To teren miejski, którym zarządza Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich wykonany zostanie chodnik z krawężnikami, a także ławki parkowe, by można było przysiąść i zrelaksować się wśród zieleni. By bezpiecznie spędzać tam czas również po zmroku, zamontowane zostaną latarnie parkowe. Co ważne, zdecydowano się na rozwiązanie bardziej ekologiczne, czyli wykorzystujące energię słoneczną. Ten etap ma zostać zakończony z początkiem listopada.

- W drugim etapie inwestycji wykonawca ma skupić się na zieleni. Prace rozpoczną się od wymiany warstwy urodzajnej ziemi. Potem odbędzie się rekultywacja istniejących trawników, a ponadto zostaną wykonane nasadzenia drzew, krzewów i pnączy. Zakres prac obejmuje także istniejącą roślinność. Drzewa i krzewy zostaną poddane przycinaniu pielęgnacyjnemu – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Realizacja tego etapu powinna potrwać do początku grudnia. Wartość całej inwestycji to prawie 350 tys. zł.