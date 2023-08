Powstała nowa przestrzeń rekreacyjna nad Łarpią w Policach

Tereny nad rzeką Łarpią w Policach przeszły spektakularną metamorfozę. Są m.in. nowe pomosty, trasy spacerowe i taras widokowy.

Nowe pomosty, trasy spacerowe, strefy rekreacyjne, ścieżka rowerowa i taras widokowy składają się na nowe oblicze zrewitalizowanych obszarów nad rzeką Łarpią w Policach. Inwestycję gminy wsparły fundusze europejskie przekazane m.in. przez urząd marszałkowski woj. zachodniopomorskiego. Dzięki przeprowadzonym zmianom mieszkańcy Polic oraz turyści zyskali nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń z widokiem na rzekę stanowiącą prawie 6-kilometrowe boczne ramię Odry – idealne dla turystyki żeglarskiej i kajakowej.

Inwestycja objęła budowę wzdłuż brzegu rzeki przestrzeni rekreacyjnej z terenem do aktywności ruchowej, spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców. W jej ramach zbudowano pomosty spacerowe, taras widokowy, stoły szachowe, strefy dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych, ścieżka rowerowa, a także nowe nasadzenia roślin, oświetlenie oraz cztery pomosty wędkarskie na odcinku pomiędzy miejską przystanią żeglarską a ul. Goleniowską.

Łarpia to doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji w otoczeniu natury. Dzięki tej inwestycji rzeka dołącza do Odry, Drawy, Iny, Korytnicy, Parsęty czy Regi, chętnie odwiedzanych przez miłośników sportów wodnych. Polecam wybrać się tu w weekend, promenada znajduje się w samym centrum starego miasta w Policach – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.