Powstała szkoła zaprojektowana pro bono przez Macieja Siudę

Pomysł na projekt budowy szkoły powstał w styczniu 2010 w dniach bezpośrednio po trzęsieniu ziemi na Haiti. Po 10 latach dzieci z Jacmel, po raz pierwszy od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2010 roku, spędzą lekcje w nowo wybudowanej szkole. Wszystkie środki na budowę szkoły im. Jana Pawła II w całości pochodzą z datków oraz darowizn od Polaków. Zbiórce przewodziła Fundacja Polska-Haiti, a budynek zaprojektowała pro bono pracownia architektoniczna Macieja Siudy – jednego z czołowych polskich architektów.

REKLAMA

9 listopada na Haiti to pierwszy dzień szkoły dla tamtejszych uczniów. Po 10 latach dzieci z Jacmel, po raz pierwszy od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2010 roku, spędzą lekcje w nowo wybudowanej szkole. Wszystkie środki na budowę szkoły im. Jana Pawła II w całości pochodzą z datków oraz darowizn od Polaków. Zbiórce przewodziła Fundacja Polska-Haiti, a budynek zaprojektowali pro bono polscy architekci, wielokrotnie nagradzani za ten projekt.

Początki inicjatywy

Pomysł na projekt budowy szkoły powstał w styczniu 2010 w dniach bezpośrednio po trzęsieniu ziemi na Haiti. Była to katastrofa, która pochłonęła blisko 200 tys. ofiar. Zawaliło się lub uległo zniszczeniu blisko 30% szkół w rejonie trzęsienia. W związku z tym, że na Haiti brakuje szkół i ponad 200 tys. dzieci nie może korzystać z edukacji priorytetem było zbudowanie szkoły.

Prezeską fundacji jest Zofia Pinchinat-Witucka, córka Polki i Haitańczyka, którą tragedia dotknęła personalnie i postanowiła działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie systemu szkolnictwa na Haiti. - Zbiórka pieniędzy była zupełnie spontaniczną inicjatywą – powiedziała Zofia Pinchinat-Witucka.

- To był manifest solidarności i empatii. Nie przeżyłam czegoś takiego nigdy wcześniej. Nigdy nie byłam w wirze takiej publicznej inicjatywy. Z minuty na minutę narastała wokół mnie grupa ludzi, która odnosząc się do mojego haitańskiego ojca uznała, że to ja mam poprowadzić tę akcję w roli głównej. Niestety nie jestem w stanie wymienić wszystkich nazwisk. Znani artyści, aktorzy, sportowcy zgodzili się zabrać głos i prosić o wsparcie. Wydarzyło się coś bez precedensu. Zadzwoniliśmy do Pałacu Prezydenckiego i choć wydaje się to nieprawdopodobne, ówczesna para prezydencka, Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska, bez namysłu zaprosiła nas, wyraziła solidarność i poparła inicjatywę zbiórki środków. Wiedząc, że pieniądze muszą być zgromadzone w instytucji budzącej zaufanie, udaliśmy się do Caritas Polska, by prosić o udostępnienie konta w ich banku. Tak to się zaczęło – mówi Zofia Pinchinat-Witucka.

O budowie

Budowę szkoły w Jacmel rozpoczęto w 2012 roku. Pierwszy etap budowy zakończył się w 2015 roku i doprowadził do zrealizowania budynku w stanie surowym. W wyniku akcji „Solidarni z Haiti” udało się zebrać kwotę 4 000 000 zł. Od tamtej pory Fundacja Polska-Haiti wciąż nie ustawała w staraniach dokończenia budowy szkoły. M. in. w kwietniu 2018 r. odbyła się Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej „Kolekcjonerzy filantropami” w CSW Zamku Ujazdowskim, współorganizowana przez Fundację Razem Pamoja, a także kontynuowane były zbiórki pieniędzy wśród darczyńców.