Powstała uliczna galeria sztuki "Wolna Ukraina" przy Ambasadzie Rosyjskiej

Na chodniku wzdłuż ul. Belwederskiej w Warszawie, naprzeciwko Ambasady Federacji Rosyjskiej powstała uliczna galeria Wolna Ukraina. Można oglądać tam prace artystyczne nawołujące do zakończenia wojny w Ukrainie oraz wielkoformatowy napis Cлава Україні.

- To, co od kilku tygodni dzieje się w Ukrainie, przeraża i porusza nas wszystkich, także artystów, którym oddajemy przestrzeń przy ul. Belwederskiej, tuż obok Ambasady Federacji Rosyjskiej. Chcemy, by galeria Wolna Ukraina była miejscem, gdzie artyści będą mogli pokazać swoje prace nawołujące do jak najszybszego zakończenia wojny szerszej publiczności, w przestrzeni publicznej. Slava Ukraini! – powiedziała wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Inspiracją do powstania galerii stała się berlińska East Side Gallery oraz uliczna twórczość zaangażowana, ewoluująca w Polsce od lat 80. To także działanie, które wpisuje się w bieżącą komunikację antywojenną i wykorzystuje atrakcyjność sztuki ulicznej, chętnie komentowanej i udostępnianej w mediach społecznościowych.

Warszawa od pierwszego dnia wojny zaangażowała się w pomoc Ukrainie a my, jej mieszkańcy, solidaryzujemy się z napadniętym narodem. Tłumnie uczestniczymy w manifestacjach pod ambasadami Rosji i Ukrainy, pomagamy uchodźcom, uczestniczymy w zbiórkach – mówiła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Twórcą pomysłu i koncepcji powstania galerii jest Aleksander Kobecki, a inicjatorami warszawscy radni: Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Marcin Rolnik oraz Sławomir Potapowicz. Kuratorem wystawy został dr hab. Arkadiusz Karapuda.

Artyści zainteresowani prezentowaniem swoich prac w ramach ulicznej galerii Wolna Ukraina mogą zgłaszać się do Stołecznej Estrady (estrada@estrada.com.pl). Organizatorzy pozostawiają dowolność w wyrazie artystycznym, zastrzegając, że mogą odmówić wydania zgody na realizację koncepcji wulgarnych lub obrazoburczych.