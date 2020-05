Powstało pierwsze w Polsce mobilne centrum testowe walk-thru

To pierwszy w Polsce tego typu punkt przygotowany do powszechnego pobierania wymazów do testów w kierunku Covid-19.

W dobie pandemii poszukujemy rozwiązań, które pozwolą na testowanie jak największej ilości potencjalnie zakażonych Sars-CoV-2. Dzięki modułowi diagnostycznemu MediMod wymaz można pobrać właściwie w każdym miejscu. Moduł został sfinansowany przez Olivię Business Centre i przekazany Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu. Konstrukcja MediMod pozwala na zapewnienie w jego wnętrzu kilku stref oraz śluzy do pobierania materiału, ograniczających do niezbędnego minimum kontakt pobierającego wymaz z badanym. Zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo personelowi medycznemu i pacjentowi.

Moduł diagnostyczny MediMod, wybudowany przez spółkę Vivia Next, jest samowystarczalną jednostką badawczą, dzięki czemu może być ustawiony w dowolnym miejscu i nie potrzebuje zewnętrznego źródła mediów. Został wyposażony w autonomiczne zaplecze sanitarne oraz socjalne. Posiada wysokiej jakości system wentylacji mechanicznej z dedykowanym systemem podziału na strefy podciśnienia i nadciśnienia wraz z filtrami HEPA. Technologia wykonania pozwala na dowolną zmianę funkcji obiektu w późniejszym okresie i jego wielokrotne wykorzystanie, a także przemieszczenie w nowe miejsce, gdzie powstanie zwiększona potrzeba prowadzenia testów, co oznacza, że należy również do jednych z najbardziej ekologicznych rozwiązań budowlanych. Obiekt został dostarczony z fabryki wyposażony pod klucz, zatem po instalacji na miejscu mógł być od razu użytkowany.

- Dzięki MediMod również osoby, które nie są zmotoryzowane - a taki był warunek przy punktach drive-thru, mogą w bezpieczny i szybki sposób poddać się badaniom w kierunku Covid-19. Postawiony w centrum miasta moduł diagnostyczny odpowiada na nasze potrzeby sprawniejszej organizacji diagnostyki. Jestem ogromnie wdzięczny Olivii Business Centre, dzięki któremu możemy korzystać z tego innowacyjnego rozwiązania - mówił Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Moduł stanął na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 4 w Gdańsku (przy bramie wjazdowej obok Wydziału Nauk Społecznych). Został udostępniony pacjentom 18 maja 2020 r.

- Pierwszy w Polsce punkt testowy w formule walk-thru zlokalizowany na terenie Uniwersytetu Gdańskiego to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, która ułatwi diagnostykę w kierunku Covid-19. Kampus uczelni w Gdańsku Oliwie to doskonale skomunikowane miejsce, obok głównej arterii komunikacyjnej Gdańska, blisko przystanków transportu publicznego oraz ścieżki rowerowej. Łatwo trafią tutaj zakwalifikowani do badania pacjenci. Uniwersytet Gdański od początku włącza się w inicjatywy zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tak wartościowego przedsięwzięcia - podkreślał prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.