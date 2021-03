Powstaną dwa nowe hotele marki Hampton by Hilton

Na mapie Polski powstaną dwa nowe hotele spod marki Hampton by Hilton. Nowe obiekty zostaną wybudowane w Białymstoku i Tarnowie Podgórnym.

Hilton ogłosił dziś plany otwarcia kolejnych dwóch hoteli spod marki Hampton by Hilton w Polsce w następstwie podpisania nowych umów franchisingowych. Hampton by Hilton Białystok będzie wybudowany przez firmę Rogowski Development i zarządzany przez VHM Hotel Management. W hotelu do dyspozycji gości zostanie oddanych 122 pokoi, a jego start spodziewany jest jeszcze w tym roku. Posiadający 135 pokoje Hampton by Hilton Tarnowo Podgórne zostanie otwarty pod koniec 2023 roku. Właścicielem hotelu jest Grupa Konkret S.A., a będzie on zarządzany przez City Park Hotel Management.

Hampton by Hilton Białystok

Będąc największym miastem północno-wschodniej części Polski, Białystok położony jest w idealnym miejscu umożliwiającym odkrywanie piękna natury Podlasia. Miasto jest zarówno regionalnym centrum turystycznym, jak również miejscem działalności firm z wielu obszarów przemysłu, w tym przemysłu budowy maszyn, przetwórstwa spożywczego czy produkcji tekstyliów. Jego położenie sprawia, że jest ono idealnym punktem tranzytowym łączącym Polskę ze Wschodem (Białoruś, Rosja oraz kraje bałtyckie) zarówno w obszarze transportu drogowego, jak i kolejowego.

Hampton by Hilton Białystok będzie nowo wybudowaną sześciopiętrową nieruchomością mieszczącą takie udogodnienia jak Hampton Hub, klub fitness, elastyczne miejsca spotkań czy parking. Hotel będzie zlokalizowany pod adresem ul. Lipowa 41, 15-424 Bialystok, czyli w niedalekiej odległości od kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz sławnego Białostockiego Teatru Lalek.

Hampton by Hilton Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne to malownicza wioska położona w zachodnio-centralnej części Polski, w pobliżu Poznania. Poznań, z kolei, jest miejscem aktywnej działalności biznesowej, m.in. takich firm jak Lidl czy Coca-Cola zlokalizowanych w jego pobliżu.

Hampton by Hilton Tarnowo Podgórne będzie nowo wybudowanym hotelem, w którym znajdą się takie udogodnienia jak Hampton Hub, klub fitness, elastyczne miejsca spotkań oraz parking. Hotel, który będzie mieścił się na ul. Poznańskiej 40, dołączy do ponad 180 nieruchomości spod znaku Hiltona działających lub będących aktualnie w budowie na terenie Europy.