Powstanie kolejna droga rowerowa w Giszowcu

Katowice ogłosiły przetarg na budowę kolejnej drogi rowerowej w Giszowcu. Nowy odcinek będzie stanowił dalszą kontynuację niedawno ukończonej trasy rowerowej, która łączy Giszowiec z Nikiszowcem.

Katowice przygotowują się do budowy kolejnej drogi rowerowej – tym razem wzdłuż odcinków ulic Mysłowickiej i Kolistej, informuje UM Katowice.

To 450 metrów, które stworzy połączenie pomiędzy infrastrukturą rowerową powstałą w ramach rozbudowy węzła drogowego w Giszowcu, a trasą biegnącą w stronę Nikiszowca i centrum miasta.

W ramach trwającego postępowania przetargowego na budowę tej drogi, oferty można składać do 4 kwietnia br.

Planowana droga dla rowerów w Giszowcu będzie zaczynała się od przejazdu rowerowego w rejonie zjazdu do sklepu Lidl przy ul. Kolistej, której południową stroną poprowadzi do skrzyżowania z Mysłowicką. Równolegle do trasy zbudowany zostanie także chodnik. Na tym skrzyżowaniu droga ta od wschodu połączy się z już istniejącą infrastrukturą rowerową, a nowy odcinek zostanie poprowadzony południową stroną ul. Mysłowickiej w kierunku skrzyżowania z ul. Wojciecha. Stąd będzie można nim się dostać do przejścia podziemnego pod DK86 i skorzystać z powstałej w ramach rozbudowy węzła Giszowieckiego infrastruktury rowerowej.

Zakres prac obejmuje także m.in. powstanie nowych zatok autobusowych na obu kierunkach ul. Kolistej (od zjazdu do Lidla do skrzyżowania z ul. Mysłowicką), budowę przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na zachodnim wlocie skrzyżowania ul. Kolistej ze zjazdem do sklepu Lidl, przebudowę zjazdów publicznych, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego, a także rozbudowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kolistej w związku z wprowadzeniem przejazdu rowerowego.

