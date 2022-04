Powstanie nowy przystanek kolejowy na trasie z Wrocławia w kierunku Opola

PKP PLK wybudują nowy przystanek między Lizawicami i Oławą, Oława Zachodnia. Przystanek będzie miał dwa wysokie perony i będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na trasie z Wrocławia w kierunku Opola powstanie nowy przystanek Oława Zachodnia.

Przystanek będzie miał dwa perony z dojściami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obok przystanku zaplanowano przejście podziemne, które ułatwi komunikacje między peronami.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego przystanku za 24 miesiące.

Pociągi zatrzymają się na dodatkowym przystanku w Oławie. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021- 2025” nowy przystanek Oława Zachodnia za dwa lata zwiększy dostęp do kolei. Podpisano umowę za ponad 9 mln zł netto na projekt i budowę nowego przystanku na trasie z Wrocławia przez Oławę w kierunku Opola.

Podróżni korzystający z kolei w Oławie i na trasie Wrocław - Oława – Brzeg – Opole zyskają dodatkowy dostęp do pociągów. Będzie nowy przystanek Oława Zachodnia między Lizawicami a Oławą. Czas przejazdu do Wrocławia zajmie ok. 25 min. Przystanek przewidziano koło dużego osiedla mieszkaniowego im. Jakuba Sobieskiego. Podróżni korzystający z przystanków na trasie Wrocław – Opole, Opole Wrocław mają codziennie do dyspozycji około 50 pociągów regionalnych.

Nowy przystanek w Oławie Zachodniej będzie miał dwa perony. Ich wysokość pozwoli pasażerom na łatwe i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Dojścia będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na peronach zostanie zamontowane oświetlenie, pozwalające na bezpieczne korzystanie z kolei także w nocy. Ustawione zostaną wiaty i ławki. Podróże ułatwi czytelne oznakowanie i gabloty z rozkładami jazdy. Obok przystanku zaplanowano przejście podziemne, które ułatwi komunikacje między peronami.

Zgodnie z umową na projekt i budowę, mieszkańcy będą mogli skorzystać z dodatkowego dostępu do kolei, z peronów Oławy Zachodniej, za 24 miesiące. Wykonawcą jest firma INFRAKOL Sp. z o.o. Sp.k.