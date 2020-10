Powstanie nowy wiadukt, przejście podziemne i perony w Dąbrowie Górniczej

Wiadukt kolejowy zwiększy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu torów i drogi w Dąbrowie Górniczej, dzielnicy Gołonóg. To drugi w Dąbrowie Górniczej wiadukt kolejowy, który usprawni komunikację w mieście. Z kolei na przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg pojawią się dwa wyższe perony, wiaty i ławki. PKP PLK wybuduje także przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i projektowanym centrum przesiadkowym.

Nowy wiadukt kolejowy zapewni bezpieczeństwo kierowcom i mieszkańcom Dąbrowy Górniczej obok przystanku Gołonóg, w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Pod wiaduktem będzie droga, ścieżka rowerowa i chodnik. Nowe rozwiązanie usprawni komunikację drogową w mieście.

Na przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg zwiększy się dostępność do kolei. Będą dwa wyższe perony, które ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zostaną zamontowane wiaty, ławki i oświetlenie. Oznakowanie oraz nagłośnienie usprawnią podróże.

PLK zbuduje przejście podziemne łączące perony z budynkiem dworca i projektowanym centrum przesiadkowym. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą mogły skorzystać z pochylni. Przebudowane zostaną tory i sieć trakcyjna. Zostanie również zabezpieczony teren pod dodatkowe tory dla kolei aglomeracyjnej.

PLK wraz z Gminą Dąbrowa Górnicza podpisały umowę z firmą Nowak-Mosty Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę wiaduktu kolejowego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji to ok. 55 mln zł netto, w tym udział PLK to ponad 26 mln zł netto. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec 2022 roku.