Powstanie zupełnie nowa dzielnica. Ta inwestycja będzie impulsem do rozwoju Środy Śląskiej

Polskie Domy Drewniane zakupiły grunt w Środzie Śląskiej przy ul. Gen. W. Sikorskiego o łącznej powierzchni 157 tys. mkw. Powstanie tam osiedle mieszkaniowe, które przyczyni się do powstania nowej dzielnicy. - Duża skala i całościowe podejście do inwestycji pozwolą na stworzenie przemyślanej zabudowy z ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami - przekonuje Tomasz Szlązak, prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Zakupiony grunt to teren Winnej Góry, która znajduje się w północnej części Środy Śląskiej. Przylega ona bezpośrednio do terenów dobrze zurbanizowanych i dlatego jest naturalnym kierunkiem rozwoju miasta. Dogodne położenie daje deweloperowi możliwość skorzystania z mediów, niezbędnych do zapewnienia infrastruktury dla nowej zabudowy, a przyszłym mieszkańcom gwarantuje dostęp do dobrze rozwiniętych usług publicznych.

- Środa Śląska to nieprzypadkowy wybór na powstanie pierwszego w Polsce wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego budowanego w technologii drewnianej. Duża skala i całościowe podejście do inwestycji pozwolą na stworzenie przemyślanej zabudowy z ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami. Mieszkańcy nowopowstałego osiedla mogą liczyć na to, że wprowadzą się do przyjaznych, zdrowych mieszkań, zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie, przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu – mówi Tomasz Szlązak, prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Zielono, miejsko i wygodnie

Z analiz spółki Polskie Domy Drewniane wynika, że na zakupionym obszarze powstanie osiedle składające się z ok. 27 czterokondygnacyjnych budynków.

Budynki mieszkalne, jak i zaplanowane punkty usługowe, zostaną zaprojektowane i wykonane w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Ta dynamicznie rozwijająca się na świecie technologia, gwarantuje nie tylko skrócenie czasu realizacji inwestycji, ale też ograniczenie śladu węglowego, bezpieczeństwo i trwałość – 80 proc. prac związanych z powstawaniem budynku jest wykonywanych w kontrolowanych warunkach w wyspecjalizowanych fabrykach. Dzięki temu jakość oraz koszty są na bieżąco monitorowane. To pozwala technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego konkurować z innymi, powszechnie wykorzystywanymi technologiami. Zwłaszcza, że naturalne właściwości drewna służą przyszłym mieszkańcom i pozwalają im w perspektywie długoterminowej zyskać na niższych kosztach eksploatacyjnych, w tym kosztach ogrzewania. Oszczędności z tego tytułu będą na poziomie ok. 10 proc. w porównaniu do tradycyjnej technologii.

Montaż pierwszych budynków w Środzie Śląskiej w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego planowany jest na pierwszą połowę 2022 roku.

- Inwestycja warszawskiej spółki Polskie Domy Drewniane na Winnej Górze będzie silnym impulsem rozwojowym Środy Śląskiej i okolic. Nasi mieszkańcy muszą mieć nie tylko miejsca pracy, ale chcemy też zadbać o to, aby mieszkali w jak najbardziej przyjaznych warunkach. Lokalizacja tak ważnej inwestycji mieszkaniowej w naszym mieście to dowód na trafność strategii rozwoju Miasta i Gminy przyjętej przez nas w 2015 roku – mówi Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.