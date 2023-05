Poznaj najciekawsze rewitalizacje Polski Zachodniej

Lista rewitalizacji zabytkowej tkanki miejskiej na przestrzeni ostatnich lat znacząco się wydłużyła. Wiekowe budynki, które po latach popadania w ruinę rodzą się na nowo, nie tylko cieszą oko, ale i pokazują, że to, co niegdyś jasno świeciło, dziś znów może odzyskać swój blask. I nie tylko służyć użytecznością i wygodą, ale i zapisywać kolejne rozdziały historii.

Oto mieszkania z duszą, które oprócz czterech ścian niosą ze sobą wyjątkowe opowieści i podnoszą jakość życia mieszkańców Wielkopolski.

Tam, gdzie rewitalizacja flirtuje ze sztuką

Św. Wojciech 27 to adres wyjątkowy. To tu ścianę oficyny XIX-wiecznej kamienicy zdobi… przeniesiony na elewację olejny obraz, który stał się muralem.

Jak podkreśla Konimpex-Invest, plan był taki, by stworzyć nieopodal Wzgórza Świętego Wojciecha miejsce, które połączy funkcję mieszkaniową oraz artystyczną. Dlatego we współpracy z malarką Natalią Rozmus-Esparzą na ścianę oficyny sąsiadującej z inwestycją Konimpexu przeniesiono obraz malarki „Zakamarki Varenny” i zamieniono go na mural. Było to przedsięwzięcie z gatunku tych niełatwych. Do realizacji muralu zostało użytych aż 113 kolorów farby. Nim 100 metrów kwadratowych ściany zamieniło się w wielkoformatowe dzieło sztuki, kamienica została poddana odnowieniu. Miejsce, w którym powstała inwestycja zmieniło się, nomem omen, nie do poznania. Mural jest widoczny z dziedzińca, do którego wspólny dostęp mają mieszkańcy kamienicy oraz nowo wybudowanej inwestycji. Aby dopełnić dzieła, na dziedzińcu obok muralu, stanęły rzeźby Wita Bogusławskiego „Trio”.

Poznań: Lofty ułańskie – tam gdzie głos historii miesza się z dźwiękiem nowoczesności

W miejscu związanym z tradycją legendarnego, XV Pułku Ułanów Poznańskich, w autentycznej, zabytkowej architekturze, powstał kameralny zespół 50 loftów. Odrestaurowane zabytkowe budynki Pułku oferują jedno- i dwukondygnacyjne przestrzenie o najwyższym standardzie w niezwykłej lokalizacji. Bo prócz historycznego ducha, wypełniające zaprojektowane ze smakiem loftowe przestrzenie, mieszkańców kusi także bezpośrednie sąsiedztwo Międzynarodowych Targów Poznańskich czy Parku Wilsona z Palmiarnią. Realizację inwestycji Agrobex rozpoczął w trzecim kwartale 2009 roku. Naznaczone historią mieszkania do użytkowania oddane zostały półtora roku później.

Poznań: apartamenty w sercu parku

Tylko 10 minut jazdy autem od Starego Rynku w Poznaniu. Na otoczonej lasem i stawem skarpie znajduje się zespół parkowo – apartamentowy Warzelnia, który jest w stanie zaspokoić gusta najbardziej wyrafinowanych klientów. Koncepcja projektu jest najlepszym dowodem na wizjonerskie podejście Nickel Development, firmy, która stworzyła ten wyjątkowy kompleks.

Architektura wpisuje się idealnie w historyczny kontekst miejsca. Użyto ręcznie wyrabianej cegły licowej, a na każdej z bram garażowych zastosowano unikalne wzory. Wśród kameralnej zabudowy znaleźć można segmenty apartamentowe, miejskie wille i klasyczny budynek wielorodzinny. Inwestycja cieszy oko, ale i pokazuje szczególną dbałość twórców o najdrobniejsze detale, w tym również poszanowanie zasobów natury. Zastosowano bowiem rozwiązanie – niespotykane dotąd w Polsce, którym jest zagłębiona 10 metrów pod gruntem przestrzeń dla nietoperzy, a tę połączono tunelem z leżakownią piwa, gdzie nietoperze dotąd przebywały. Przeprowadzka objętych pod ochroną ssaków odbyła się pod nadzorem chiropterologów. Warzelnia to przestrzeń pełna światła, możliwości obcowania z naturą i odnalezienia upragnionego spokoju. Wartym odnotowania jest fakt, że kluczowym elementem kompozycyjnym była… teoria rytmu, a spoiwem idea szacunku do historii i wpływ przeszłości na przyszłość.

Na fundamencie tradycji

Poznań obfituje w zabytkowe miejsca z wyjątkową historią. Jedną z nich jest neorenesansowa kamienica przy skrzyżowaniu Krysiewicza i Ogrodowej, która powstała u schyłku XIX wieku na trójkątnej parceli, stąd jej charakterystyczny kształt i równie oryginalna nazwa – Żelazko.

Żelazko w Poznaniu

Kamienica straciła swój blask po wojnie, w 2011 roku podjęto decyzję o jej rozbiórce, z uwagi na fatalny stan techniczny budynku. I tak jedna z najciekawszych kamienic na terenie stolicy Wielkopolski zniknęła z mapy. Wystarczyło jednak 8 lat, aby powróciła w nowej odsłonie. Projekt obejmował rekonstrukcję elewacji budynku, która została przeprowadzona na podstawie analizy historycznej ikonografii i najnowszych technik skanowania trójwymiarowego i badań stratygraficznych. Całość składa się z dwóch niezależnych od siebie budynków, które łączy jedynie dwupoziomowa hala garażowa. Mieszkańcy mają do dyspozycji obszerne tarasy z imponującym widokiem, jak przystało na wyjątkowe miejsce z duszą. Dodatkowo Constructa Plus zadbała o rewitalizację okolicy, a oprócz tego dołożyła lokale usługowe. Całość jest perełką rewitalizacji z nowoczesnych rozwiązaniami technologicznymi. Czego chcieć więcej?

Wielkopolskie powody do dumy

Kolejną napawają dumą realizacją tym razem Inwestycji Wielkopolski są Kamienice Chwieliszewo, powstałe na przełomie XIX i XX wieku. Elewacje wówczas posiadały wyjątkowo bogaty wystrój sztukatorski i ciekawą dekorację architektoniczną, ale obiekty z biegiem czasu zaczęły podupadać, tracąc swój dawny blask. Podjęto wówczas słuszną decyzję o rewitalizacji budynków. Rewitalizacja zakładała m.in. funkcjonalne połączenie dwóch kamienic za pomocą jednej klatki schodowej. Dzięki temu jedna z nich zyskała dodatkowo piątą kondygnację z lukarnami ścianą szczytową, aby w ten sposób móc podkreślić klasyczną formę budynku. Położony przy trakcie królewsko – cesarskim budynek to wyjątkowa inwestycja, pełna niezwykłej historii. Inwestycja wpisała się w proces przywracania należytego blasku i prestiżu tej części miasta. Ciekawostką jest, że podczas prac remontowych w przejściu bramy odkryto freski i zdobienia, które zostały zabezpieczone i odnowione. Szklana brama natomiast jest odpowiednio oświetlona, co pozwala skutecznie wyeksponować to dzieło sztuki. W ramach tej inwestycji wybudowano łącznie 19 lokali mieszkalnych.

Ta sama firma deweloperska odpowiada zresztą za inny, poznański powód do dumy, a bez wątpienia jest nim Szkolna 1 na Starym Rynku w Poznaniu. Te dwie efektowne kamienice, w których kiedyś mieścił się dom towarowy, zaczęły popadać w ruinę. Kilka lat temu natomiast firma Inwestycje Wielkopolski rozpoczęła rewitalizację, między innymi wzbogacając budynek o iluminację świetlną czy nową stolarkę okienną oraz drzwiową. Obiekt wciąż jest w procesie modernizacji, na przełomie 2022 i 2023 powstały nowe aranżacje ostatniej kondygnacji, zmianie uległa też klatka schodowa i części wspólne. Dodatkowo w sposób niezwykle funkcjonalny doświetlono budynek za pomocą naturalnego światła. Poznań ma powody do dumy!

Stara (już nie) Spalarnia

Stolica Wielkopolski może pochwalić się jeszcze jedną efektowną rewitalizacją miejsca, które na początku XX wieku było jednym z najnowocześniejszych obiektów infrastruktury miejskiej w zakresie gospodarowania odpadami w tej części Europy. Mowa o zlokalizowanym w północnej części miasta budynku, który całkowicie zmienił swą funkcję, ale tak samo jak sto lat temu, zachwyca wyglądem.

Stara Spalarnia znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego Wilczak 20, realizowanego od 2011 r. przez firmę Agrobex. Chociaż budynek był w tak złej formie, że wymagał częściowej rozbiórki deweloper postanowił uczynić z niego serce osiedla i miejsce integrujące mieszkańców.

Jak zaplanował, tak uczynił. Pod okiem konserwatora zabytków, ożywił drzemiący w czerwonych murach potencjał. Dzięki źródłom ikonograficznym udało się odtworzyć zniszczone części budynku razem z kominem spalarni w ich pierwotnej formie. Bo jak podkreśla deweloper „jako firmie od ponad 30 lat związanej z Poznaniem, szczególnie zależało nam nie tylko na ocaleniu zabytkowego obiektu, ale też przekazaniu mieszkańcom tego miasta funkcjonalnej przestrzeni użytkowej”.

Cukrownia Żnin – industrial z nutą nowoczesności

Cukrownia Żnin to flagowy obiekt w portfolio Grupy Arche, który pokazuje ile dobrego przynieść może rewitalizacja starej, na pozór zwyczajnej, przemysłowej przestrzeni. Funkcjonująca w latach 1894 – 2004 cukrownia to dziś unikalna w skali kraju przestrzeń hotelowa i konferencyjna.

Cukrownia Żnin – industrial z nutą nowoczesności

Na gości odrestaurowanego zakładu przemysłowego czekają loftowe pokoje z odkrytą cegłą, autentyczne przestrzenie pofabryczne, strefa rozrywki czy baseny ze strefą SPA. Wśród atrakcji jest także najdłuższa w Europie hotelowa, metalowa zjeżdżalnia, łącząca czwarte piętro z parterem.

W 2021 zrewitalizowany zespół dawnej cukrowni został nominowany do europejskiej Nagrody Mies van der Rohe 2022.

Powyższe inwestycje bez dwóch zdań pokazują, że choć na pierwszy rzut oka zrujnowane budynki odstraszają, to przy odpowiedzialnym podejściu mogą znów zachwycać, ciesząc oko i podnosząc prestiż regionu.

Materiał powstał przy merytorycznej współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich.