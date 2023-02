Poznaj perłę polskiego modernizmu. Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego w centrum uwagi

Do 28 maja br. w Muzeum Miasta Łodzi można będzie obejrzeć wystawę poświęconą osiedlu im. Montwiłła-Mireckiego. Osiedle, zbudowane w oparciu o koncepcje Bauhausu, uważane jest za fenomen urbanistyczny w Polsce.

W najbliższą sobotę (25 lutego) w Muzeum Miasta łodzi odbędzie się wernisaż wystawy „Nasz dom. Nasz blok. Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego 1933/2023”.

Architektura osiedla w pełni odpowiadała modernistycznym ideom propagowanym przez wiodącą niemiecką uczelnię tego okresu – Bauhaus.

Wystawę podzielono na siedem stref tematycznych, dzięki którym będzie można poznać m.in. ideowe założenia wpisujące się w modernistyczne koncepcje oraz ekspresowe tempo powstania osiedla.

Osiedle Montwiłła-Mireckiego uznawane jest za urbanistyczny fenomen i perłę modernizmu.

Wystawę będzie można zwiedzać do 28 maja.

Funkcje społeczne, harmonia z otoczeniem, przestrzenność i użyteczność – osiedle Montwiłła-Mireckiego, fenomen urbanistyczny, który choć powstał blisko 100 lat temu, sprawdza się do dziś. Historię jego powstania i losy mieszkańców będzie można poznać dzięki wystawie „Nasz dom. Nasz blok. Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego 1933/2023”. Wernisaż wystawy przygotowanej przez Fundację Urban Forms i Muzeum Miasta Łodzi już w najbliższą sobotę o g. 17.00.

– Osiedle Montwiłła-Mireckiego to absolutny fenomen swoich czasów. Obok Warszawskiej i Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest jednym z najważniejszych założeń urbanistycznych międzywojnia. Przez lata było zapomniane i niedowartościowane. Naszymi działaniami chcemy opowiedzieć historię i wyjaśnić znaczenie tego miejsca dla rozwoju Łodzi, jako nowoczesnego miasta. Dla mnie to szczególne miejsce, z którym związana była moja rodzina, i z którym łączy mnie tak wiele wspomnień – opowiada Teresa Latuszewska-Syrda, prezeska Fundacji Urban Forms, partnera wystawy „Nasz dom, nasz blok. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego 1933/2023” .

Teresa Latuszewska-Syrda podkreśla, że to nie jedyne działania fundacji poświęcone osiedlu. Organizacja we współpracy z lokalnymi aktywistami dąży do odnowy zaniedbanej infrastruktury zabytkowego osiedla, a także przywrócenia mu należytego miejsca w świadomości łodzian i na mapie Łodzi.

Wystawę kuratorowaną przez Aleksandrę Sumorok i Annę Łagodzińską-Pietras, podzielono na siedem stref tematycznych, dzięki którym będzie można poznać ideowe założenia wpisujące się w modernistyczne koncepcje, ekspresowe tempo powstania osiedla czy losy jego mieszkańców, w tym Strzemińskiego, Kobro i Hillera. Nie zabraknie też pamiątek związanych z osiedlem przekazanych przez łodzian. Na ekspozycję trafiły też dotykowe makiety, które pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć fenomen tego miejsca.

Wystawę będzie można zwiedzać do 28 maja. Będą jej towarzyszyć oprowadzania kuratorskie, spotkania z ekspertami i warsztaty. Wszystkie informacje na temat poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronie Muzeum Miasta Łodzi. Na pierwsze oprowadzanie organizatorzy zapraszają już niedzielę 26 lutego o 15.00.

Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego. Osiedle uważane jest za fenomen urbanistyczny i perłę modernizmu. fot. mat. Fundacja Urban Forms, Magda Ghia

Modernistyczna koncepcja sztuki i architektury

Osiedle Montwiłła-Mireckiego to emanacja modernistycznej koncepcji sztuki i architektury. Prawdziwa perła urbanistyczna, która dziś wymaga nie tylko rewitalizacji, ale i powrotu do społecznej pamięci. To unikatowy przykład kompleksowego zespołu mieszkalnego zrealizowanego w oparciu o postępowe kanony urbanistyki lat 20. i 30. XX w.

Kompleks wybudowano zgodnie z koncepcją miasta ogrodu – z dala od zanieczyszczonego i zaniedbanego centrum, w pobliżu ogromnego parku Zdrowie. Architektura osiedla w pełni odpowiadała modernistycznym ideom propagowanym przez wiodącą niemiecką uczelnię tego okresu – Bauhaus. Projekt osiedla był prezentowany w 1929 roku we Frankfurcie n. Menem na międzynarodowej wystawie CIAM poświęconej nowemu zamieszkaniu i mieszkaniu minimum.

Fundacja Urban Forms w ciągu kilkunastu lat działalności doprowadziła do powstania ponad 150 murali, instalacji i mniejszych obiektów sztuki w przestrzeni publicznej Łodzi, wielu miast w Polsce i na świecie. Dzięki jej działaniom Łódź jest uważana za jedno z najważniejszych centrów sztuki miejskiej na świecie.