Poznań inwestuje w ogrody wertykalne i zielone dachy

Miasto Poznań przeznaczy ćwierć miliona złotych na dofinansowanie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. 6 czerwca Rada Miasta Poznania przegłosowała projekt uchwały w tej sprawie.

Przeznaczy na to kwotę 250 tys. zł.

Decyzja Rady Miasta Poznania oznacza, że już wkrótce będzie mógł ruszyć nowy miejski program. Dzięki niemu poznanianki i poznaniacy, którzy chcą założyć ogród wertykalny lub zielony dach, będą mogli dostać dofinansowanie.

Będzie mogło ono wynosić nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Wnioski przyjmowane będą do 30 września. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. Dokładne terminy oraz szczegóły składania wniosków podane zostaną po wejściu uchwały w życie.

Z dotacji będą mogły skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wszyscy muszą posiadać prawo do nieruchomości. Udzielana będzie na stworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarczych wyłącznie na terenie Poznania.

Dofinansowywane projekty będą musiały spełniać określone warunki. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 m2; rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej; nasadzenia muszą być podlewane. Zielone dachy natomiast powinny być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu; mieć maksymalny kąt nachylenia: 30° a minimalną powierzchnię 10 mkw.; muszą też mieć określoną warstwę podłoża.

Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje - na przykład ściany budynków - obsadzone roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością, przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy natomiast to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację.