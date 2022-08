Poznań ma swój miejski sad

Morele, jabłonie i śliwy tworzą pierwszy miejski sad w Poznaniu. Owocowy ogród znajduje się w parku Cytadela.

W 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej posadził dwadzieścia owocowych drzew. Rosną w pobliżu miejskiej pasieki, w sąsiedztwie krzewów malin, które są bardzo dobrym pożytkiem dla pszczół. Takie było również jego główne założenie. Kwitnące jabłonie i śliwy mają zachęcać pszczoły i inne owady zapylające do odwiedzin.

Miejsce to pełni także funkcję edukacyjną. - Zachęcamy szkoły i instytucje, które chciałyby odwiedzić nasz miejski sad, do kontaktu. To szansa na rozmowę o roli zapylaczy w mieście, ogrodów miejskich, ale również skosztowania owoców i miodu z miejskiej pasieki - zachęca Klaudia Beker, rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej. - W trakcie spotkania opowiemy o tym, jak funkcjonuje rodzina pszczela, jak wyglądają prace pasieczne i jak ważna jest praca pszczół dla życia ludzi.

W sadzie pojawią się także m.in. tabliczki informacyjne z opisem poszczególnych drzew i instrukcją uprawy.

Ogród znajduje się na terenie dawnej bazy technicznej ZZM.