Poznań otworzył ekologiczną przestrzeń w dolinie Cybiny

W Poznaniu, w dolinie Cybiny, obok amfiteatru i wzdłuż Wartostrady powstał Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa oraz Ekologiczna Ścieżka Edukacji. Jeszcze w tym roku pojawi się tam także Rzeczny Ogród Ekoedukacji.

REKLAMA

- Poznań wrócił nad rzekę. Od kilku lat wzmacniamy ten proces - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - W ramach działalności rekreacyjnej nad Wartą działają plaże miejskie, miejsca gastronomiczne, strefy biwakowe, ścianki wspinaczkowe. Konsekwentnie rozwijana jest infrastruktura nadrzeczna. Powstają kolejne odcinki Wartostrady, ale też schody, przystanie czy miejsca do wodowania łodzi. Ważna jest także renowacja dziedzictwa kulturowego. Mam na myśli takie projekty, jak Dzieciniec pod Słońcem, Łazienki rzeczne czy inne działania inwestycyjne, np. rewaloryzacja brzegów Warty. Te spójne i konsekwentne działania zamierzamy kontynuować. Teraz przedstawiamy kolejne przedsięwzięcie, związane z edukacją ekologiczną - dodaje zastępca prezydenta.

Głównym celem projektu "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu" jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz efektywne gospodarowanie zasobami. W planach są zajęcia edukacyjne dla mieszkańców i mieszkanek Poznania. Ogród i ścieżkę można będzie zwiedzać też indywidualnie. Zdobytą w ten sposób wiedzę pomoże poszerzyć strona internetowa, na której będzie można znaleźć materiały dydaktyczne dotyczące ekosystemu nadrzecznego, ekologii i zmian klimatycznych.

Projekt edukacji ekologicznej w dolinie Cybiny będzie składać się z kilku elementów:

Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa

Ogród ma być miejscem spotkań i wymiany doświadczeń. W jego uprawę będą mogli zaangażować się wszyscy chętni, zwłaszcza lokalni mieszkańcy i mieszkanki. Na terenie przy ul. Ostrówek posadzone zostały rośliny jadalne, barwierskie, lecznicze i miododajne. Posłużą one do prowadzenia warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących ziołolecznictwa czy dzikiej kuchni. Będzie to ogród permakulturowy, czyli uprawiany w zgodzie z naturą oraz ideą less waste (m.in. bez użycia nawozów, podlewany z wykorzystaniem deszczówki). Posłuży też jako miernik zmian klimatycznych, które obserwujemy od dłuższego czasu.

Ekologiczna Ścieżka Edukacji

Ścieżka przyrodnicza o długości ok. 2 km rozpoczyna się w pobliżu Bramy Poznania, a następnie biegnie Wartostradą w północnym kierunku, wzdłuż Cybiny. To teren dzikiej natury, w którym można zaobserwować zależności ekologiczne, zmiany klimatyczne czy efekty działalności człowieka. Ścieżka prowadzi przez 12 oznakowanych przystanków, z których każdy porusza inne zagadnienie związane z nadrzecznym ekosystemem. Tematy poszczególnych punktów dotyczą bioróżnorodności, korytarza ekologicznego, antropopresji czy historii Cybiny. Po drodze spacerowicze będą mogli przyjrzeć się też okolicznym drzewom, zwierzętom i terenom podmokłym.

Odkrywcy podążający ścieżką będą mieli do dyspozycji plecaki wypożyczane w Bramie Poznania, w których znajdą się zeszyty zadań oraz pomoce, takie jak lupa, miarka, lornetka, kredki i sznurek. Dzięki tym przedmiotom poznawanie nadrzecznej fauny i flory będzie jeszcze ciekawsze. Zeszyt zadań będzie adresowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Akcja jest skierowana zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i grup szkolnych lub przedszkolnych.

Rzeczny Ogród Ekoedukacji

Ogród usytuowany będzie w dwóch przestrzeniach - przy ulicy Ostrówek (w sąsiedztwie Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa) oraz w dolinie Cybiny. Ma to być forma spędzania wolnego czasu wśród miejskiej przyrody, miejsce zabawy i edukacji ekologicznej, prowadzonej w atrakcyjny sposób. W ramach tej inicjatywy pojawi się m.in. ścieżka bosych stóp, kuchnia błotna czy tor wodny. Do budowy ogrodu wykorzystane zostaną naturalne elementy, jak drewno, piasek czy rośliny. Rzeczny Ogród Ekoedukacji ma być gotowy jeszcze w tym roku.

- Projekt uwzględnia historyczny charakter tego miejsca. Opiera się na elementach ekologii i edukacji. Nasze działania zakładają nie tylko powstanie atrakcyjnej infrastruktury, ale również działania miękkie - tłumaczy Agnieszka Górczewska, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.