Poznań porządkuje przestrzeń publiczną. Uchwała krajobrazowa już prawie gotowa

Dobiegają końca prace przy projekcie uchwały krajobrazowej dla Poznania, która pomoże w uporządkowaniu nośników reklamowych znajdujących się w przestrzeni miasta, informuje UM Poznań. Dokument został już wyłożony do publicznego wglądu. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi.

Na ostatniej prostej jest poznańska uchwała krajobrazowa zawierająca zbiór zasad dotyczących sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń.

- Dzięki uchwale krajobrazowej będziemy mogli wyeliminować z naszego otoczenia nieestetyczne banery, krzykliwe szyldy oraz inne elementy powodujące dewastację krajobrazu miejskiego - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dużą wartością tego dokumentu jest fakt, że od początku powstaje on przy aktywnym uczestnictwie m.in. mieszkańców, rad osiedli i przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim za tak ogromne zaangażowanie w proces tworzenia tej niezwykle istotnej uchwały, która nie tylko poprawi jakość życia w naszym mieście, ale wpłynie także na jego wizerunek i rozwój.

Według projektu uchwały miasto podzielone zostanie na cztery obszary, w których będą obowiązywać inne zasady co do nośńików reklam. I tak, na przykład największe nośniki reklamowe - billboardy - w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice - przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Z kolei słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami. Wielkoformatowe banery mają być natomiast niemal całkowicie zakazne (z wyłączeniem rusztowań na budowach).

Teraz uwagi będą mogli zgłaszać mieszkańcy. Zanim dokument trafi do Biura Rady Miasta, zgodnie z wymogiem ustawowym, został wyłożony do publicznego wglądu. Z treścią uchwały można się zapoznać w internecie na poznan.pl/krajobrazowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Poznanianie będą mogli zgłaszać uwagi przez cały okres wyłożenia (do 6 marca) oraz w ciągu 14 dni od jego zakończenia.