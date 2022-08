Poznań przygotowuje się do Wielkiego Dnia Pszczół

8 sierpnia obchodzony jest Wielki Dzień Pszczół - jednych z najbardziej istotnych stworzeń dla człowieka oraz środowiska. W Poznaniu po raz kolejny odbędą się z tej okazji liczne wydarzenia edukacyjne. Atrakcje w różnych częściach miasta potrwają do końca miesiąca.

- Poprzez działania o charakterze edukacyjnym chcemy podnieść świadomość poznaniaków; chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony owadów zapylających. Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez wspólne zaangażowanie w tworzenie miejsc przyjaznych zapylaczom, jesteśmy w stanie sprawić by owadom żyło się lepiej. - podkreśla Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

Obchody rozpoczną się 5 sierpnia w Palmiarni Poznańskiej oraz Ogrodzie Botanicznym. Odbędą się tam wystawy przybliżające bogaty świat pszczołowatych i innych gatunków owadów zapylających, odgrywających kluczową rolę w ekosystemach lądowych na Ziemi. Organizatorzy, poprzez wydarzenia, chcą pokazać piękno pszczół, przekazać kilka ciekawostek na ich temat oraz zachęcić do ochrony tej ważnej grupy ekologicznej zwierząt. Wystawy potrwają do końca miesiąca.

W sobotę, 6 sierpnia w Poznańskiej Palmiarni odbędą się warsztaty z pszczelarzem, połączone z wystawą plakatów edukacyjnych. Podczas trwania wydarzenia będzie można poznać tajemnice działania oraz strukturę pszczelej rodziny. Tego dnia zwiedzający Palmiarnię będą mogli dowiedzieć się więcej o pracy pszczelarza, poznać jego strój oraz elementy sprzętu.

Natomiast na placu Bernardyńskim, również w sobotę, odbędą się warsztaty robienia kul nasiennych. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak ogromne znaczenie ma zieleń miejska w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz w jaki sposobów sadzenie roślin poprzez takie kule może pomóc otoczeniu.

Ponadto organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w grze terenowej "Z kwiatka na kwiatek", przygotowanej przez Ogród Botaniczny. Trwać będzie od 6 do 8 sierpnia. Karty do gry dostępne będą już od 5 sierpnia w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym.

Na placu Wolności wystawione zostaną dwa spektakle edukacyjne dla dzieci. W niedzielę 7 sierpnia zaprezentowana zostanie "Pszczółka Maja" - historia o bohaterstwie, wewnętrznej sile i odwadze oraz różnorodności jaką niesie ze sobą świat. Natomiast w poniedziałek, 8 sierpnia odbędzie się spektakl "Co słychać w ulu?" - jest to bajka będąca odpowiedzią na często zadawane przez dzieci pytania: "co pszczoła robi w zimie? czy jest pracowita?".

W poniedziałek na polanie piknikowej w Ogrodzie Botanicznym odbędą się gry i zabawy dla dzieci oraz rodziców. Ponadto w siedzibie CIR przy ul. Ratajczaka 44 najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, podczas których uczestnicy wykonają papierową ozdobę doniczkową w kształcie pszczoły.

Świętowanie obchodów Wielkiego Dnia Pszczół zakończy II "Bieg dla Pszczół", który odbędzie się 8 sierpnia w Ogrodzie Dendrologicznym w Poznaniu.