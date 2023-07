Poznań przyjął uchwałę krajobrazową

Poznańska uchwała krajobrazowa została przegłosowana przez miejskich radnych. Teraz Wojewoda Wielkopolski musi zatwierdzić dokument.

Pierwotna wersja poznańskiej uchwały krajobrazowej weszła w życie 21 lutego. Dokument, który miał ułatwić walkę z nielegalnymi reklamami, został jednak kilka dni później unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Miasto nie zgadzało się z tą decyzją, jednak jej zaskarżenie do sądu administracyjnego przedłużyłoby tylko okres chaosu reklamowego. Dlatego zdecydowano o wprowadzeniu zmian w tekście wynikających z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Głosowanie nad poprawioną uchwałą krajobrazową odbyło się we wtorek, 11 lipca. 23 radnych opowiedziało się za przyjęciem dokumentu, 8 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Co zmieniono? W przyjętej uchwale dopuszczono murale reklamowe na dachach budynków. Ujednolicono okresy dostosowawcze - dla całego miasta wynoszą one teraz 12 miesięcy. Zniesiono podział nośników na legalne i nielegalne. Zmieniono także zapisy dotyczące warunków dostosowania - za wzór posłużyły paragrafy uchwały krajobrazowej Gdańska.

- Po wejściu w życie zapisów uchwały zyskamy efektywne narzędzie do walki z chaosem reklamowym, w tym również na terenach nienależących do Miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Wojewoda, jako organ nadzorczy, ma co prawda 30 dni, aby ten dokument unieważnić w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, tak jak to miało miejsce na początku roku. Nie spodziewamy się jednak takiego obrotu spraw, bo wprowadziliśmy do nowej wersji dokumentu wszystkie uwagi wojewody. Ponownie stwierdzając nieważność uchwały nie tylko po raz kolejny opóźniłby czyszczenie miasta z nielegalnych nośników, ale także zaprzeczyłby własnemu stanowisku sprzed kilku miesięcy.

Miasto już od wielu miesięcy przygotowuje się do wprowadzenia uchwały krajobrazowej. W Wydziale Urbanistyki i Architektury powołano zespół, który bada zgodność nośników z nowym prawem. Kiedy uchwała krajobrazowa wejdzie w życie, będą oni mogli także nakładać dotkliwe kary finansowe na podmioty instalujące nośniki sprzeczne z przepisami.

Są to tzw. kary biegnące, tzn. wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy umieszczone są niezgodnie z zapisami uchwały. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą one 40-krotność opłaty reklamowej, która jest liczona za każdy metr kwadratowy reklamy, za każdy dzień. Przykładowo dla nośnika o powierzchni 18 m². 30-dniowa kara wyniesie 9 816 zł.

Miasto poprosiło także poznaniaków o wsparcie w zbieraniu informacji na temat lokalizacji reklam. Poprzez aplikację Smart City mogą oni zgłaszać nośniki, dzięki czemu aktywność zespołu realizującego zapisy uchwały będzie skupiać się w miejscach wskazanych przez samych mieszkańców, co ułatwi czyszczenie przestrzeni publicznych z reklam. Od 1 kwietnia do 30 czerwca do Wydziału Urbanistyki i Architektury wpłynęło 580 zgłoszeń.

Miasto kończy inwentaryzację nośników reklamowych znajdujących się na miejskich gruntach. Ponadto Wydział Urbanistyki i Architektury pracuje również nad utworzeniem cyfrowej bazy danych zawierającej informacje o reklamach na terenie całego Poznania.

Po wejściu w życie uchwały krajobrazowej do ewidencjonowania reklam przy głównych drogach miasta (ok. 500 km) zostanie użyty samochód wyposażony w kamery i czujniki.

Co zawiera uchwała krajobrazowa?

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich, staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Do kolejnego - zurbanizowanego - zaliczane są osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Uchwała wyróżnia także obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Jednakowy za to jest okres dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały - wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.